Женщина купила лотерейный билет за $5 и выиграла более $500 тысяч: продавщица первой узнала о джекпоте

Кристин Браун из Конкорда (город в США) купила лотерейный билет за 5 долларов и выиграла более 519 тысяч долларов. После уплаты налогов женщина получила $373 962 и планирует потратить деньги на погашение ипотеки, оплату счетов и поездку детей к ней.

Об этом сообщает NC Education Lottery. Для Браун этот вечер сначала ничем особенным не отличался от других. Она как раз заканчивала работу в пятницу, после чего решила зайти на заправку и купить лотерейный билет.

Женщина сыграла и передала билет продавщице, чтобы та проверила результат. Следующие секунды стали для Браун неожиданностью: продавщица отсканировала билет и, по словам победительницы, сразу изменила выражение лица.

Сама победительница до сих пор не до конца осознает, насколько сильно изменилось её финансовое положение после покупки билета за $5. "Я до сих пор не могу в это поверить", — сказала она.

После выигрыша Браун должна была обратиться к представителям лотереи, чтобы официально получить приз. В среду она приехала в главный офис Лотереи Северной Каролины. Номинальная сумма её выигрыша составляла $519 318. Однако фактическая выплата оказалась меньше из-за налогов штата и федеральных налогов.

После их удержания Браун получила $373 962. При этом женщина уже определилась с основными направлениями, на которые хочет потратить средства. Браун не заявила о намерении тратить деньги исключительно на дорогие покупки или развлечения. Напротив, первыми в её планах стали вполне практические финансовые вопросы.

Часть выигрыша победительница хочет использовать для оплаты счетов, а также для погашения ипотеки. Отмечается, что это позволит ей снизить финансовую нагрузку и направить часть полученных средств на другие нужды.

Особое место в планах Браун занимает семья, женщина хочет организовать визит своих детей. История Браун особенно показательна с учетом шансов на получение главного приза: по данным Лотереи Северной Каролины, вероятность выиграть джекпот составляет 1 к 320 тысячам.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Майкл Уолш из Северной Каролины (штат США) зашел в магазин за куриными крылышками, купил лотерейный скретч-билет и выиграл $1 млн. Он выбрал единовременную выплату выигрыша и после уплаты налогов получил $432 066; мужчина планирует положить деньги в трастовый фонд для сбережений своих двух дочерей.

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