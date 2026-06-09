Женщина подумала, что сломался сканер: на самом деле она выиграла $2,2 млн

Жительница округа Шарлевуа в штате Мичиган (США) подумала, что проверочный автомат в магазине вышел из строя, когда тот показал нетипичное сообщение. Оказалось, что 66-летняя женщина выиграла главный приз в лотерее Millionaire For Life.

Американка, которая решила остаться анонимной, угадала пять белых шаров (03-15-16-24-28) во время розыгрыша, состоявшегося 21 мая, официально сообщили в Michigan Lottery. Выигрышный билет она приобрела на заправке в городе Манселона.

"Я время от времени играю в Millionaire For Life с тех пор, как игра стартовала в начале этого года. В тот день я почувствовала сильное желание купить билет, поэтому зашла в ближайший магазин", – рассказала победительница.

На следующий день женщина решила проверить результаты. Она отсканировала билет в маркете, однако на экране появилась надпись с требованием обратиться в офис лотереи. Подумав, что аппарат просто сломался, она пошла к своему автомобилю и проверила комбинацию цифр на официальном сайте.

Когда американка увидела, что выигрышный билет продали именно в Манселоне, и все ее пять чисел совпали, она осознала масштаб выигрыша. По ее словам, она начала кричать от радости и устроила "счастливые танцы" прямо в салоне авто.

Недавно женщина посетила штаб-квартиру лотереи, чтобы забрать деньги. Правила игры предусматривали два варианта получения выигрыша :

ежегодные выплаты в размере $100 000 в течение не менее 20 лет;

единовременная выплата.

Победительница выбрала второй вариант и забрала сразу всю сумму. Она составляет $2,2 млн. Полученные средства жительница Мичигана планирует потратить на покупку нового дома, автомобиля и лодки.

Этот выигрыш стал первым случаем в истории Millionaire For Life, когда игрок получил приз с пожизненными выплатами с момента запуска лотереи 22 февраля этого года. Билет стоит $5, а ежедневные розыгрыши дают возможность выиграть от $8 до суперприза в размере $1 млн в год до конца жизни. Для главного приза необходимо угадать пять основных чисел и один дополнительный шар.

Почему победители лотерей чаще выбирают единовременную выплату

Выбор между одноразовым получением средств и пожизненными ежегодными платежами является классической дилеммой для победителей крупных розыгрышей. Хотя вариант с ежегодным получением 100 000 долларов гарантирует финансовую стабильность на десятилетия вперед, большинство игроков предпочитают забрать всю сумму сразу, даже если она меньше потенциального общего объема многолетних выплат.

Получение единовременной выплаты позволяет победителям немедленно реализовать большие планы – приобрести недвижимость, транспорт или инвестировать средства, избегая рисков долгосрочной инфляции. Для старших людей, например 66-летняя победительница из Мичигана, этот выбор часто является наиболее рациональным, ведь позволяет пользоваться капиталом в полном объеме уже сейчас.

Как сообщал OBOZ.UA, первым обладателем такого приза стал неизвестный счастливчик из Нью-Джерси. Впрочем, он выбрал не единовременную выплату суммы, а "пожизненную зарплату".

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