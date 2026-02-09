Женщина полжизни играла в лотерею и стала миллионершей: какую сумму выиграла

В Малайзии пожилая женщина выиграла джекпот в 40,29 млн рингитов (примерно $10,2 млн) в лотерею. Удача шла к ней более чем полжизни – лотерейные билеты она начала покупать еще в 1980-х годах.

О выигрыше сообщила на своей странице в Facebook малазийская лотерейная компания STM Lottery Sdn Bhd. Домохозяйка сорвала главный джекпот Supreme Toto 6/58, угадав все шесть чисел розыгрыша на 28 января. Она также получила дополнительный бонус в размере 173 152 ринггита (около $44 тыс).

"Продолжим жить простой жизнью"

Женщина купила лотерейный билет за 420 рингитов (примерно 135 сингапурских долларов) в в пригороде Джорджтауна. В результате ей выпала выигрышная комбинация 19, 29, 32, 39, 40 и 54.

"В ночь розыгрыша мне не спалось, поэтому я проверила свой билет рано утром. Когда поняла, что сорвала джекпот, я была настолько взволнована, что так и не смогла заснуть. Но я благодарна за этот выигрыш и буду продолжать жить простой жизнью", – говорит победительница.

Ее муж добавил, что они благодарны за "большой красный конверт" накануне Китайского Нового года. Часть денег супруги планируют поделить с семьей, а остальные отложить для финансовой стабильности на будущее.

Дочь выбрала выигрышные числа

Ранее в Малайзии местный предприниматель выиграл 12,73 млн рингитов (около $3,14 млн) в розыгрыше Toto 4D (Star Toto 6/50). Он сделал стандартную ставку в 1 рингит на числа, которые его маленькая дочь указала во время настольной игры.

До этого мужчина делал ставки в лотерее Toto в течение последних трех лет. О своем выигрыше он узнал только через несколько дней – когда отсканировал билет с помощью лотерейного приложения.

"Я часто играю в настольные игры с дочерью и решил сделать ставку после того, как она наугад выбрала числа из одной из игр. Она моя настоящая счастливая звезда", – сказал он.

Также ранее OBOZ.UA сообщал, что в Малайзии счастливчик выиграл в лотерею 20,17 млн ринггитов ($4,82 млн). Для этого он использовал номера двух автомобилей, которые увидел на улице.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!