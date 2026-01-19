"Она моя счастливая звезда": маленькая дочь помогла отцу выиграть $3 млн в лотерею

В Малайзии настольная игра в семейном кругу навсегда изменила жизнь мужчины, который стал миллионером благодаря лотерее. Он выиграл джекпот, указав числа, которые выбрала его дочь.

Как сообщает The Star, местный предприниматель выиграл 12,73 миллиона рингитов (около $3,14 миллиона) в розыгрыше Toto 4D (Star Toto 6/50). Он сделал стандартную ставку в 1 рингит на числа, которые его маленькая дочь указала во время настольной игры.

"Я часто играю в настольные игры с дочерью и решил сделать ставку после того, как она наугад выбрала числа из одной из игр. Она моя настоящая счастливая звезда", – сказал он.

До этого мужчина делал ставки в лотерее Toto в течение последних трех лет. О своем выигрыше он узнал лишь через несколько дней после – когда отсканировал билет с помощью лотерейного приложения.

"Неожиданное сообщение заставило меня и жену поверить своим глазам. Мы едва могли спать той ночью, пытаясь убедить себя, что действительно выиграли джекпот", – сказал он.

Счастливчик уже строит планы относительно выигрыша. В первую очередь – он планирует приобрести собственный дом, чтобы он и его семья могли переехать из арендованного жилья. Также он собирается инвестировать часть средств, чтобы обеспечить себе финансовую безопасность в долгосрочной перспективе, а также, чтобы обеспечить высшее образование дочери.

"Я очень благодарен за то, что выиграл джекпот, поскольку это значительно облегчило нашу жизнь, а наше будущее стало лучше", – сказал он.

Американка выиграла в лотерею благодаря отцу

Ранее Ванесса Менхивар Акоста из Норкросса, штат Джорджия, стала миллионершей благодаря подарку от отца. Он подарил дочери счастливый билет в лотерею Mega Money, который принес ей $2 миллиона.

Женщина выбрала вариант наличных и получила единовременную выплату в размере $1,3 миллиона до уплаты налогов, а не аннуитет (ежемесячные выплаты выигрыша в течение многих лет). Относительно того, что она планирует делать со своим выигрышем, она рассказала, что планирует купить дом и получить высшее образование.

