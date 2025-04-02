Женщина сорвала два джекпота в слотах за 14 минут: где произошло уникальное событие

Женщина сорвала в видеопокере сразу два джекпота всего за несколько минут. Редкое событие произошло 21 марта в заведении Hard Rock Casino в городе Билокси, штат Миссисипи.

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Как сообщили на Facebook-странице заведения. Отмечается, что в общей сложности на выходных четыре человека ушли из казино с большими выигрышами, трое из них выиграли деньги на таких автоматах:

Magic Treasures – $10 262 на;

Blazing Triple Double Jackpot Wild – $15 039;

Dragon Cash – $25 230.

"Это были увлекательные выходные в Hard Rock Biloxi с большими выигрышами. Один счастливый гость выиграл не только одну, а две победы на Triple Triple Bonus Poker – колоссальные $100 000 и $50 000", – говорится в сообщении.

О победительнице известно, что она из штата Джорджия, а выигрыш получила в покерном автомате Game King. Она играла в покер с тройным бонусом за 25 долларов и делала ставку по 125 долларов на спину. Получив четыре двойки и туз, она сорвала первый джекпот – 100 тысяч долларов.

А уже через 14 минут она сорвала второй джекпот, выиграв на том же автомате и по той же схеме 50 тысяч долларов. В этот раз ей выпало четыре тройки на туз.

Этот двойной выигрыш в покере стал уже вторым видеоджекпотом у Hard Rock Biloxi за месяц. 6 марта другой игрок дважды выиграл джекпот в видеопокере Game King, получив два флеш-рояля.

Также OBOZ.UA сообщал, что игрок американского онлайн-казино DraftKings выиграл 9,28 миллиона долларов. Счастливчик пожелал сохранить анонимность, но известно, что он проживает в штате Мичиган. Джекпот он сорвал 26 февраля в игровом автомате Irish Pot Luck со ставки в 20 центов, то есть его выигравший окупился в 46,4 млн раз. Это самый большой джекпот онлайн-казино, который когда-либо выигрывали в истории iGaming-отрасли в США, и он рос с февраля прошлого года.

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