Женщина стала первой миллионершей лотереи ОАЭ: как ей удалось сорвать выигрыш в размере 1,3 млн долларов

Филиппинка Зенн Ариан Гарселес, проживающая в Дубае, выиграла 5 млн дирхамов (около 1,3 млн долларов) в лотерее ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты) и стала первой женщиной, получившей такой приз. Деньги она планирует потратить на образование детей, дом и автомобиль для мужа, помощь семье и инвестиции, а также рассматривает возможность открыть собственный бизнес.

Об этом пишет The National. Зенн Ариан Гарселес регулярно участвовала в розыгрышах с самого начала их проведения. Для выигрышной комбинации она, как и многие другие участники, воспользовалась случайным выбором чисел.

О том, что именно её билет принёс огромный приз, женщина узнала не из-за звонка организаторов и не во время специального объявления. Она просто пролистывала Instagram и увидела публикацию о победителе, получившем 5 млн дирхамов.

Гарселес сразу зашла в свой аккаунт и проверила результаты. Там она увидела подтверждение выигрыша. Сначала женщина не могла поверить, что речь идет именно о ней. Она еще раз проверила информацию, а затем сообщила мужу.

"Сначала было трудно поверить, 5 миллионов дирхамов – это огромная сумма. Нам с мужем понадобилось время, чтобы осознать, что мы действительно выиграли", – рассказала она The National. История Гарселес и Дубая началась задолго до выигрыша: около 13 лет назад она покинула Филиппины и переехала в ОАЭ.

На родине женщина работала ассистентом стоматолога. После переезда в Дубай её жизнь изменилась: именно там она встретила будущего мужа, создала семью и родила детей. Гарселес называет ОАЭ местом, с которым связаны самые важные события её жизни. Поэтому даже после получения многомиллионного приза она не планирует покидать Дубай.

После того как Гарселес убедилась в своём выигрыше, она подумала не только о собственной семье в ОАЭ. Женщина планирует поделиться новостью с отцом, который остаётся на Филиппинах, и хочет пригласить его в Дубай. Одной из главных статей расходов станет образование детей. Победительница хочет использовать часть полученных денег для того, чтобы обеспечить им хорошие возможности в будущем.

Также среди её планов — покупка автомобиля для мужа. Ещё одна большая мечта Гарселес — собственный дом в Дубае. Женщина рассказала, что давно хотела иметь собственное жильё для своей семьи именно в этом городе. Несмотря на сумму, которая может кардинально изменить финансовые возможности семьи, Гарселес не говорит о крупных личных покупках.

По её словам, личные потребности довольно скромны, она хотела бы немного походить по магазинам, сделать качественный массаж и позволить себе вкусную еду. Зато большую часть приза она хочет разделить со своей семьёй. Также победительница рассматривает возможность открыть собственное дело. Она пока не называет конкретного направления бизнеса, однако предпринимательство является одним из вариантов, куда может быть направлена часть выигрыша.

Кроме того, Гарселес планирует инвестировать средства, чтобы не просто потратить выигрыш, а сохранить его и использовать для будущего семьи. После получения 5 млн дирхамов Гарселес отдельно подчеркнула необходимость осторожного отношения к большим деньгам. Она считает, что победителям важно не позволять стремительному увеличению доходов изменить их финансовые привычки.

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