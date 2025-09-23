Женщина выиграла $150 000 в лотерею с помощью ChatGPT: куда потратит средства

Кэрри Эдвардс из Мидлотиана (штат Вирджиния) выиграла $150 000 в лотерею Powerball, воспользовавшись ChatGPT для выбора чисел. Все средства она пожертвует на благотворительность – на исследование фронтотемпоральной дегенерации, ферму Shalom Farms и Общество помощи ВМС и морской пехоте.

Об этом сообщает New York Post. Во время розыгрыша 8 сентября Эдвардс угадала четыре из пяти основных чисел и дополнительный номер Powerball.

Изначально выигрыш составлял $50 000, однако благодаря опции PowerPlay, за которую она заплатила дополнительный доллар, сумма утроилась до $150 000. Женщина призналась, что не является постоянным игроком в лотерею, однако на этот раз решила обратиться к ChatGPT.

"Я сказала: ChatGPT, поговори со мной... У тебя есть для меня номера?" – вспоминает она. Через два дня после розыгрыша Эдвардс получила уведомление на телефоне с призывом забрать выигрыш. Сначала она подумала, что это мошенничество. Однако после проверки выяснилось: она действительно стала обладательницей крупного приза.

Керри объяснила, что чувствует этот выигрыш как "божественный дар", а потому не может оставить деньги себе. "Я знала, что должна все это отдать. Мне очень повезло, и я хочу, чтобы мой поступок стал примером того, как благословение можно передать другим", – сказала она.

Куда пойдут $150 000

Эдвардс разделит сумму между тремя организациями, которые имеют особое значение для ее жизни. А именно:

ассоциация фронтотемпоральной дегенерации (AFTD) – в память о муже, который умер в 2024 году от этой тяжелой болезни, вызывающей раннюю деменцию;

Эдвардс подчеркнула, что полученные деньги для нее были неожиданными и она не планировала их. Поэтому самым правильным решением считает помощь тем, кто в этом действительно нуждается. Многие мечтают о выигрыше в лотерею, чтобы изменить собственную жизнь, но Керри Эдвардс показала, что самая большая ценность богатства заключается в возможности изменить жизнь других.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, житель города Клинтон Кори Хэмилтон сорвал джекпот в размере $130 тысяч в лотерею незадолго до своего дня рождения. Счастливый билет стоимостью $1 он купил в обычном продуктовом магазине. Вероятность собрать выигрышную комбинацию составляла всего 1 к 962 598.

