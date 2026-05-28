Женщина выиграла $30 в лотерею и превратила их в $1 млн: куда счастливица потратит средства

Женщина из Мичигана сначала выиграла $30 в лотерею, а затем использовала их на еще два билета, один из которых принес ей $1 миллион. Она до сих пор говорит, что не может полностью осознать свой выигрыш и планирует потратить деньги в первую очередь на помощь родителям и финансовую стабильность.

Об этом пишет People. По словам женщины, в тот день она вообще не планировала играть. Она была с другом, именно он настоял, чтобы она купила несколько лотерейных билетов.

"Я много играю, но в тот день вообще не собиралась останавливаться", – вспоминает она. Сначала удача была скромной – женщина выиграла $30. Вместо того чтобы забрать выигрыш, она решила рискнуть еще раз и использовала эти $30, чтобы купить еще два билета, один из которых принадлежал новой мгновенной игре.

Отмечается, что это решение стало ключевым моментом всей истории. "Я подумала, а почему бы и нет?" – рассказывает победительница. Когда женщина начала стирать защитное покрытие билета прямо в магазине, она еще не подозревала, что за несколько секунд ее жизнь изменится навсегда.

Результат шокировал ее настолько, что она выбежала из магазина к автомобилю в слезах. "Я поцарапала билеты и просто побежала к машине, плача. Когда увидела, что выиграла $1 миллион, это было невероятно", – вспоминает она. После выигрыша женщина призналась, что до сих пор не может полностью осознать, что произошло.

"Я все еще пытаюсь это обработать", – сказала она во время получения приза. Она выбрала единовременную выплату – примерно $693 тыс. после налогов и удержаний, вместо выплат частями.

Несмотря на эмоциональный шок, женщина уже имеет четкие планы на выигрыш. Прежде всего она хочет помочь семье – купить родителямновый дом и автомобиль, а остальные средства отложить на будущее. Она отмечает, что не хочет поспешных расходов и планирует действовать осторожно.

