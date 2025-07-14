Женщина выиграла в лотерею $15 млн: ее первая трата денег может удивить

Женщина из Австралии выиграла в лотерею Lucky Lotteries суперджекпот в размере 24,29 млн австралийских долларов ($15,74 млн) и решила направить часть средств на благотворительность. Женщина из штата Квинсленд стала единственной победительницей розыгрыша №11027, который состоялся 11 июля.

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Как сообщает NEWS.com.au, счастливый билет с шестью случайно выбранными числами счастливица приобрела через мобильное приложение. Джекпот рос на протяжении 183 розыгрышей подряд и в конце концов достиг рекордной суммы.

"Это сбывшаяся мечта. Я не могу сдержать слез", – призналась победительница.

Первым ее желанием после выигрыша было сделать пожертвования на дела, которые для нее имеют личное значение. Она отметила, что хочет поддержать благотворительные организации, связанные с борьбой с раком и домашним насилием.

Несмотря на выигрыш, женщина не планирует увольняться с работы. Она также хочет финансово поддержать своих детей и продолжать привычную жизнь.

Lucky Lotteries – это уникальная игра, где каждый билет единого образца и имеет индивидуальный шанс на выигрыш. После розыгрыша суперджекпота главный приз в следующем розыгрыше №11029 обнулен до $630 001, а мегаджекпот достиг $7 млн.

В 2024 году победители этой лотереи по всей Австралии уже выиграли более $52,2 млн. При этом организаторы направили более $1,8 млрд на медицину, образование, помощь при стихийных бедствиях и научные исследования.

Ранее OBOZ.UA сообщал о другой женщине из австралийского Квинсленда, которая также выиграла в лотерею. Ее выигрыш составил 4,14 млн австралийских долларов (более $2,6 млн). Женщина некоторое время не играла регулярно, а в прошлом ставила на одни и те же числа. Она призналась, что после выигрыша не могла спать, поскольку находилась в состоянии шока.

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