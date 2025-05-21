Зверев вышел во второй круг турнира в Гамбурге: прогнозы на матч с Мюллером

В 1/8 финала мужского турнира в Гамбурге, 3-я ракетка мира Александр Зверев (Германия) сразится с 4-м номером Александром Мюллером (Франция). Букмекеры всерьез рассчитывают на победу немца.

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На победу Зверева в основное время, по данным FavBet, действует коэффициент 1.1 (вероятность 90,9%). Шансы на победу Мюллера букмекеры оценивают коэффициентом 7.00 (14,3%).

При этом большинство ставит на то, что счет по сетам составит 2:0 в пользу Зверева (коэффициент 1.44). На победу в первом сете действуют такие коэффициенты:

победа Зверева – 1.23;

победа Мюллера – 4.30.

Поединок Зверева и Мюллера состоится в Гамбурге (Германия) 21 мая. Ожидаемое начало – в 12:00 по киевскому времени.

Зверев против Мюллера: статистика

Зверев и Мюллер играли между собой дважды. Оба матча выиграл немец, в трех сетах на Открытом чемпионате США в 2024 году и в двух партиях на грунте Мюнхена в 2025 году.

Для Зверева турнир в Гамбурге стал 5-м грунтовым в сезоне. Перед этим были соревнования в Монте-Карло, Мюнхене, Мадриде и Риме. В Гамбурге у немца уже есть одна победа в двух сетах над Ковачевичем. Счет матча против американца 6:1, 7:6 в пользу немца, встреча длилась час и 36 минут. За игру Зверев совершил 7 эйсов при нуле двойных ошибок, выиграл 89% очков на первой подаче и 57% на второй. Статистика на приеме: 39%/50%, статистика виннерсов/анфорсов 24/12.

Мюллер же в Гамбурге отыграл пять грунтовых турниров: в Марракеше, Монте-Карло, Мюнхене, Мадриде, Риме. В Гамбурге у Мюллера победа в двух сетах над шведом Имером. Счёт матча против Имера 6:3, 7:5 в пользу француза, игра длилась час и 55 минут. За игру Мюллер совершил 2 эйса при одной двойной ошибке, выиграл 56% очков на первой подаче и 60% на второй. Статистика на приёме: 38%/68%, статистика виннерсов/анфорсов 25/30.

Как сообщал OBOZ.UA, букмекеры считают "Наполи" фаворитом на победу в чемпионате Италии по футболу. Перед последним туром чемпионата для него действует коэффициент 1.11 – самый низкий из всех оставшихся претендентов на победу.

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