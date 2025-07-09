Звезду бейсбола лишили права играть из-за азартных игр: детали скандала

Игрок американского бейсбольного клуба "Кливленд Гардианс" Луис Ортис стал фигурантом расследования Главной лиги бейсбола США (MLB), связанного с подозрением в азартных играх. Из-за этого игрока отправили в оплачиваемый, но недисциплинарный отпуск.

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Об этом сообщило Associated Press со ссылкой на два источника, знакомые с ходом следствия. В MLB отметили, что отпуск Ортиса могут продлить, если расследование затянется.

Подозрения возникли после того, как на два броска Ортиса – во время матчей против "Сиэтла" 15 июня и "Сент-Луиса" 27 июня – обратила внимание компания, которая отслеживает добропорядочность спортивных ставок. В этих эпизодах была зафиксирована аномально высокая активность.

В результате данные передали в MLB, которая инициировала расследование. Букмекерские конторы уже предупредили о ситуации с Ортисом.

Руководство "Кливленда" заявило, что поддерживает контакт с игроком, но тот не имеет доступа к объектам клуба. Президент по бейсбольным операциям Крис Антонетти отметил: "Мы сосредоточены на том, чтобы позволить процессу расследования продолжаться. Если MLB потребует нашего участия, мы готовы сотрудничать".

Менеджер команды Стивен Фогт признался, что известие о расследовании стало неожиданностью. "Я уже переживал подобное как игрок, и сейчас стараюсь вести себя так, как хотел бы, чтобы тогда вел себя мой менеджер", – сказал он.

26-летний Ортис проводит свой первый сезон в составе "Гардианс" после обмена с "Питтсбургом" в декабре. Его статистика: 4 победы, 9 поражений, ERA 4.36 и 96 страйкаутов в 16 стартах. Девять поражений – худший показатель в Американской лиге.

Это расследование стало очередным случаем после серии скандалов в MLB. В прошлом году пятерых игроков дисквалифицировали за ставки, включая пожизненную дисквалификацию Тукупиты Маркано из "Сан-Диего Падрес", который сделал 387 ставок на более $150 тыс. Еще трое игроков низших лиг и питчер "Атлетикс" Майкл Келли получили однолетнее наказание.

В феврале 2025 года MLB уволила судью Пэта Хоберга – за то, что он предоставил свои учетные данные для ставок третьему лицу и удалил доказательства.

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