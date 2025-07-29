Второй за месяц: в США топового спортсмена наказали за азартные игры

Американского бейсболиста Эммануэля Клейза отправили в недисциплинарный отпуск. Он стал уже вторым игроком клуба "Кливленд Гардианс", которого заподозрили в нелегальных ставках на спорт.

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Как сообщает CNN, расследование в отношении Клейза инициировала Главная лига бейсбола США (MLB). "Нам сообщили, что никакого влияния на остальных игроков или персонал клуба не ожидается. "Гардианс" пока не имеют права предоставлять дальнейшие комментарии и будут уважать конфиденциальный процесс расследования лиги, продолжая полное сотрудничество", – заявили в команде.

Клейз трижды участвовал в Матче всех звезд и стал одним из лучших клоузеров чемпионата. Хотя в этом году его результативность несколько снизилась, он все еще имеет довольно высокий рейтинг 24 сейва в этом сезоне.

"Согласно договоренности с MLBPA, питчер "Кливленд Гардианс" Эммануэль Клейз был отправлен в недисциплинарный оплачиваемый отпуск до конца игр 31 августа, пока MLB продолжает расследование по ставкам на спорт. Мы не будем предоставлять дальнейшие комментарии, пока расследование не будет завершено", – говорится в заявлении MLB.

Подобный случай стал уже вторым менее чем за месяц. Ранее фигурантом расследования стал игрок "Кливленд Гардианс" Луис Ортис. Подозрения возникли после того, как на два броска Ортиса – во время матчей против "Сиэтла" 15 июня и "Сент-Луиса" 27 июня – обратила внимание компания, отслеживающая добропорядочность спортивных ставок. В этих эпизодах была зафиксирована аномально высокая активность. В результате данные передали в MLB, которая инициировала расследование.

Это расследование стало очередным случаем после серии скандалов в MLB. В прошлом году пятерых игроков дисквалифицировали за ставки, включая пожизненную дисквалификацию Тукупиты Маркано из "Сан-Диего Падрес", который сделал 387 ставок на более $150 тыс. Еще трое игроков низших лиг и питчер "Атлетикс" Майкл Келли получили однолетнее наказание. А в феврале 2025 MLB уволила судью Пэта Хоберга – за то, что он предоставил свои учетные данные для ставок третьему лицу и удалил доказательства.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что свободный агент Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Малик Бизли попал под расследование федеральной прокуратуры США из-за подозрения в причастности к ставкам на матчи лиги. Скандал может обернуться для него проблемами в карьере и уже сейчас затормозил подписание выгодного для него контракта.

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