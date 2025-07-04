Айтишники в Украине дорвались до гемблинга: что их заставляет менять работу

Гемблинг стал одним из самых желаемых направлений работы для украинских IT-специалистов. Спрос на разработчиков в этой сфере высокий, а уровень зарплат привлекает кадры на фоне общего снижения окладов и количества работы на IT-рынке.

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Об этом свидетельствует статистика IT Djinni. Впрочем, как пишет Forbes, несмотря на радужные перспективы продолжаются и дискуссии о безопасности такой карьеры.

Что говорит статистика

Гемблинг стал самым выбираемым доменом среди IT-специалистов. Если в январе 2023 года доля вакансий от гемблинга составляла 5%, в мае 2024-го – 9%, то по состоянию на 2 июля каждая шестая вакансия – в гемблинге.

Медианная зарплата software-инженеров в гемблинге выше на 36%, чем в геймдеве , и почти на 15% , чем в IT в целом (по данным DOU за июль 2024 года).

, и почти на , чем в IT в целом (по данным DOU за июль 2024 года). Общая динамика рынка играет на руку гемблинг-работодателям. Количество новый вакансий за месяц в IT в июне 2025 года на 60% ниже, чем в 2021-м, при этом на одну вакансию приходится почти 16 откликов.

Это вынуждает специалистов рассматривать новые возможности. "Глобально все ухудшилось, искать работу стало сложнее", – прокомментировал ситуацию один из разработчиков.

Условия труда: некоторые айтишники отмечают лучшие бонусы и атмосферу в гемблинг-компаниях, включая официальное трудоустройство, медицинское страхование, предоставление техники и курсов английского.

Влияние опыта в гемблинге на IT-карьеру: вопрос еще обсуждается

Легализация казино в Украине в 2020 году привела к значительному росту: в 2024 году лидеры игорного бизнеса в Украине получили 55,57 млрд грн дохода, что на 1% больше, чем годом ранее. Однако опыт работы в этой сфере вызывает споры среди работодателей.

Некоторые кандидаты предпочитают не указывать в резюме опыт работы в гемблинге, опасаясь, что это может снизить их шансы на трудоустройство, особенно у западных работодателей, которые могут рассматривать такой опыт как "красный флажок", указывающий на морально-этические принципы кандидата.

Мнение рекрутеров

Технический рекрутер IT-компании Kitrum Богдан Павлюк считает, что опыт в гемблинге никак не влияет на трудоустройство , важны только технологический стек, сложность решаемых задач и "софт скиллы".

, важны только технологический стек, сложность решаемых задач и "софт скиллы". Риски для карьеры, по мнению Павлюка, могут возникнуть только при работе на гемблинговые компании, действующие в серой зоне .

. Директор по рекрутингу Ciklum Анна Халимон отмечает, что часто специалисты из iGaming имеют в портфолио современный и широкий стек технологий и богатый практический опыт. Компания уверяет, что не рассматривает такой опыт как негативный фактор при найме.

Как сообщал OBOZ.UA, с 14 июля Google начнет официально принимать рекламу азартных игр от лицензированных в Украине операторов. Таким образом, наша страна впервые присоединится к странам с полностью разрешенной игорной рекламой в продуктах Google, включая поисковик, YouTube, Google Play и Discover.

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