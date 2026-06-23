Анализирует лотереи перед покупкой: как годовщина свадьбы принесла женщине 50 тысяч долларов

Жительница Арканзаса (штат США) Кристи Бейкер выиграла 50 тысяч долларов в лотерею именно в день годовщины своей свадьбы после того, как тщательно изучила информацию о доступных играх и приобрела три билета. Полученные средства женщина планирует потратить на семейный отпуск, чтобы подарить своим детям еще больше ярких впечатлений и незабываемых воспоминаний.

Об этом пишет People. Женщина признается, что не покупает лотерейные билеты наугад. Перед каждой покупкой она проверяет информацию о доступных играх и количестве крупных призов, которые ещё остаются неразыгранными.

Именно так и произошло в этот раз. В день годовщины свадьбы Кристи заехала на заправку Walmart, перед покупкой она просмотрела информацию в интернете и обратила внимание на популярную мгновенную лотерею. Женщина заметила, что в этой игре до сих пор оставались крупные выигрыши, поэтому решила испытать удачу именно там.

"Я провожу исследование", — пояснила она представителям лотереи, рассказывая о своей привычке анализировать доступные розыгрыши перед покупкой. Кристи купила три лотерейных билета и вместе с мужем отправилась по делам, а по дороге начала стирать защитный слой на билетах.

Первые два не принесли ничего особенного, однако третий билет оказался настоящим сюрпризом. Когда женщина увидела сумму выигрыша, она не могла поверить собственным глазам. На билете был указан приз в размере 50 тысяч долларов.

По словам Кристи, ей понадобилось несколько минут и несколько повторных проверок, чтобы убедиться, что она не ошиблась. "Мне пришлось проверить это два или три раза, прежде чем я поверила", — рассказала она.

Интересно, что муж Кристи даже не стал свидетелем того момента, когда жена узнала о своём выигрыше. Пока женщина проверяла билеты в машине, он зашёл в свой офис. Однако сохранить такую новость в секрете она просто не смогла.

Кристи сразу выбежала из машины, чтобы сообщить мужу о неожиданной удаче. По её словам, эмоции были настолько сильными, что ждать возвращения мужа она просто не могла. В отличие от многих победителей крупных лотерей, которые в первую очередь думают о дорогих автомобилях или роскошных покупках, у семьи Бейкеров уже был конкретный план.

Супруги давно готовились к семейному отпуску. После выигрыша Кристи решила потратить часть средств именно на эту поездку. Женщина хочет сделать предстоящее путешествие максимально особенным для своих детей, добавив в отдых больше развлечений, новых впечатлений и семейных приключений.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, бывшая сотрудница американского казино Harrah’s Gulf Coast похитила из кассы своего игорного заведения 15 тысяч долларов и там же проиграла их в азартных играх. Женщину приговорили к условному сроку.

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