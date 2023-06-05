Банки переписали курс доллара в Украине 5 июня: сколько заплатим за валюту

Наличный курс доллара в Украине на 5 июня составляет 36,97/37,45 грн/$ (покупка/продажа). По сравнению со вчера курс на покупку снизился на 3 копейки, на продажу – остался без изменений.

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Официальный курс американской валюты не изменился – 36,56 грн/$. Об этом свидетельствуют данные портала "Минфин".

Какие банки установили самый большой/наименьший курс на покупку?

Наибольшую стоимость определили финучреждения:

OTP Bank – 37 грн/$;

Укргазбанк, Райффайзен Банк – 36,90 грн/$.

Наименьшую стоимость определили финучреждения:

Креди Агриколь Банк – 36,50 грн/$;

Ощадбанк – 36,70 грн/$.

Какие банки установили самый большой/наименьший курс на продажу?

Наибольшую стоимость определили такие банки, как Ощадбанк и Креди Агриколь Банк – по 37,70 грн/$. В свою очередь, наименьший курс выставили Приватбанк и Райффайзен Банк – 37,35 грн/$.

Каким будет курс доллара в Украине в июне – прогноз

По прогнозу аналитика аналитического центра "Объединенная Украина" Алексея Куща, вероятно, наличный курс доллара в июне не опустится ниже официального и не поднимется выше отметки в 38,9 грн/$.

"У нас производное сейчас от международной финансовой помощи. Более или менее стабильно поступают деньги от западных партнеров, поэтому есть все для курсовой стабильности", – отметил аналитик.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине обменники отказываются принимать не только поврежденные, но и устаревшие банкноты доллара. Для обмена такой купюры следует обращаться в банк, который отправит его банку-корреспонденту за границу и произведет замену. Такая услуга оплачивается отдельно и в зависимости от степени повреждения может составлять до 50% номинала.

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