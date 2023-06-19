Банки в Украине переписали курс доллара 19 июня: сколько стоит валюта

В Украине в понедельник, 19 июня, несколько изменился наличный курс доллара. Так, стоимость американской валюты сейчас составляет 36,90/37,25 грн/$ (покупка/продажа). По сравнению со вчера курс на покупку не изменился, а на продажу – снизился на 5 копеек.

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Официальный курс доллара остался на уровне 36,56 грн/$. Об этом свидетельствуют данные специализированного портала.

Среди финучреждений наибольший курс на продажу валюты установил Ощадбанк – 37,55 грн/$, самый маленький – Райффайзен Банк – 37,20 грн/$.

В свою очередь, наибольшую стоимость доллара на покупку определили сразу 3 банка – ПриватБанк, Ощадбанк и ПУМБ – 36,75 грн/$. Наименьшую цену предлагает Райффайзен Банк – 36,70 грн/$.

Каким будет курс доллара на этой неделе – прогноз

19-25 июня на наличном валютном рынке в Украине сохранится стабильная и прогнозируемая ситуация, прогнозирует Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка. Да, курсовые рамки не изменятся – доллар будет стоить 37-38 грн, евро – 40-41 грн.

Он отметил, что общественное напряжение за последние 10 дней, связанное, прежде всего, с ситуацией на фронте и последствиями враждебной агрессии, существенно не скажется на наличном рынке валют.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине в ближайшее время будет решена проблема с отказом банков и обменников принимать доллары без комиссии. Над решением этой проблемы работают у НБУ.

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