Банки в Украине переписали курс доллара 4 июля: сколько стоит валюта

В Украине 4 июля банки установили курс доллара на уровне 36,75/37,40 грн/$ (покупка/продажа). Стоимость валюты на покупку снизилась на 5 копеек по сравнению со вчера, на продажу не изменилась.

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Об этом свидетельствуют данные специализированного портала. Со своей стороны, официальный курс доллара остался на уровне 36,56 грн/$.

Наибольший курс доллара на покупку установили ПриватБанк, ПУМБ и УкрСиббанк – 36,75 грн/$. В свою очередь самый маленький – OTP Bank – 36,15 грн/$.

При этом наибольшую стоимость валюты на продажу определил Ощадбанк – 37,70 грн/$, наименьшую – ПриватБанк и OTP Bank – 37,25 грн/$.

Сколько будет стоить доллар на этой неделе?

В течение этой недели (до 9 июля) ситуация на наличном валютном рынке в корне не изменится. Так, курсовые границы четко очерчены – 37-38 грн/$, прогнозирует Тарас Лисовой, начальник департамента казначейства Глобус банка.

В то же время , стоимость валюты будет на грани 37 грн с периодическим снижением курса в сторону официального (ситуативная разница между курсами может сократиться до 1-1,5%). Также характерными особенностями рынка на следующей неделе можно считать:

сохранение разницы между покупкой и продажей наличных денег на уровне до 0,3 грн;

стабильную амплитуду текущих колебаний в 0,3–0,5 грн.

OBOZREVATEL сообщал, что НБУ обязал обменники покупать доллары всех лет выпуска. В результате обменники продают банкноты 1996 года выпуска, а клиенты отказываются их покупать. Чтобы исправить ситуацию, некоторые компании предлагают скидку на указанные купюры.

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