Банки в Украине переписали курс доллара 8 июня: сколько заплатим за валюту

В Украине наличный курс доллара по состоянию на 8 июня составляет 36,85/37,30 грн/$ (покупка/продажа). По сравнению со вчера стоимость на покупку снизилась на 5 копеек, на продажу – изменений не претерпела.

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Об этом свидетельствуют данные портала "Минфин". Официальный курс доллара остался на уровне 36,56 грн/$.

Какие банки установили самый большой курс на покупку?

OTP Bank – 36,90 грн/$;

Райффайзен Банк, Укргазбанк – 36,80 грн/$.

Кто установил самый маленький курс на покупку?

Креди Агриколь Банк – 36,50 грн/$;

Универсал Банк – 36,55 грн/$.

Какие банки установили самый большой курс на продажу?

Креди Агриколь Банк – 37,70 грн/$;

Ощадбанк – 37,60 грн/$.

Кто установил самый маленький курс на продажу?

ПриватБанк – 37,20 грн/$;

Универсал Банк – 37,25 грн/$.

Каким курс доллара будет в июне – прогноз

По прогнозу руководителя аналитического отдела Concorde Capital Александра Паращея, в Украине в этом месяце вряд ли значительно изменится наличный курс доллара. Сейчас курс достаточно стабильный, поэтому валюте ничего не угрожает.

"Ничего плохого ожидать не стоит, потому что стабильный курс сейчас. Видим, что официальный курс остается стабильным уже почти год. Также видим, что наличный курс достаточно хорошо приблизился к официальному и, скорее всего, где-то на этом уровне он и будет оставаться", – говорит эксперт.

OBOZREVATEL сообщал, что в Украине крупнейший банк "Приват" перестал принимать доллары и евро в терминалах и обменниках. Кроме того, пункты валютного обмена стали внимательно изучать каждую купюру и массово отказываются принимать банкноты, в которых есть потертости, посторонние знаки, пятна и т.д.

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