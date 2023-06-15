Будут господствовать при формировании курсов валют: стало известно, какие 5 факторов больше всего влияют на доллар.

Наличный курс доллара и евро в Украине больше всего зависит от 5 ключевых факторов. Среди них – сохранение баланса между спросом и предложением на наличные деньги.

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Об этом рассказал в комментарии OBOZREVATEL Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства ГЛОБУС БАНКА. Также большое влияние на курс валют оказывает макрофинансовая помощь, покрывающая весомую часть расходов госбюджета Украины.

Специалист отмечает, что за 5 месяцев $19,8 млрд международной помощи было потрачено на погашение государственного долга и на покрытие дефицита госбюджета.

Что еще влияет на формирование курсов валют в Украине?

Меры НБУ (Национального банка Украины) по популяризации гривни, как надежной валюты, проявившиеся у привлекательных % коммерческих банков на гривневые депозиты сроком 9-12 месяцев;

положительная динамика экономической деятельности внутри страны;

общая накопленная экономическая подушка страны – рекордный объем валютных резервов в более чем $37 млрд.

Напомним, курс наличного доллара в банках Украины снова немного повысился. В четверг, 15 июня, стоимость американской валюты в среднем составляет 36,95/37,4 грн за доллар (покупка/продажа). По сравнению со значениями среды, курс вырос на пять копеек и на покупку, и на продажу. Однако разные банки устанавливают разные курсы, и именно от этого зависит, где выгоднее обменивать валюту (список ниже).

Дешевле всего среди крупнейших банков доллары 15 июня продает ОТП Банк (37,2 грн). Самый высокий курс в продаже установил Креди Агриколь (37,7 грн). Покупает доллары по самой низкой цене тоже Креди Агриколь (36,5 грн), а по самой высокой – Райффайзен Банк (36,9 грн).

Как сообщал OBOZREVATEL, НБУ объявил о смягчении ряда валютных ограничений с 16 июня. Ослабить регулирование валютного рынка удалось за счет устойчивого курса валют, высокого объема международных резервов и улучшения ситуации со срочностью в банковской системе.

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