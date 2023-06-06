Что будет с курсом доллара в Украине до конца 2023 года: обнародован прогноз

В Украине к конце 2023 году, по прогнозу Dragon Capital, ожидается курс доллара на уровне до 39 грн. Ранее аналитики считали, что доллар в конце года достигнет отметки в 43 грн, т.е. прогноз улучшился на 4 грн.

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Об этом говорится в свежем отчете Dragon Capital. Также аналитики обновили прогнозы по инфляции и ВВП Украины. Так, рост цен составит не 16%, а 12,5%. А экономика Украины может вырасти на 3% в годовом измерении.

"Динамика валютного рынка в последние месяцы была существенно лучше, чем мы ожидали. Дефицит иностранной валюты на наличном и межбанковском валютном рынке существенно снизился по сравнению с началом года, в первую очередь из-за замедления оттока капитала из частного сектора", – объяснили аналитики.

По их мнению, улучшение ситуации на валютном рынке позволяет говорить о частичном отказе от фиксированного официального курса доллара уже в 2023 году. Также аналитики ожидают, что Национальный банк Украины (НБУ) начнет активнее ослаблять валютные ограничения.

"При этом в условиях все еще крайне нестабильной среды и рисков разбалансирования девальвационных ожиданий переход к гибкому курсу будет происходить очень постепенно и после выполнения ряда дополнительных предпосылок.... Резервы НБУ на конец 2023 года останутся на уровне $37 млрд, поскольку увеличение объема продаж валюты Нацбанком в результате ослабления валютных ограничений и повышенного спроса на валюту в первые месяцы перехода к более гибкому курсу будет компенсироваться поступлениями международной помощи", – считают эксперты.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине сформировались устойчивые тренды на валютном рынке. В связи с этим сильных изменений стоимости "бакса" в июне не предвидится.

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