В Украине сложилась катастрофическая ситуация с демографией: сколько пенсионеров содержит каждый работающий

По состоянию на май 2023 количество украинцев можно было оценить в 29 млн человек. Из них только от 9,1 до 9,5 млн человек были трудоустроены, а если отнять сотрудников бюджетной сферы, то и того меньше – остается 6-7 млн человек, работающих и платящих налоги.

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Именно это количество украинцев сейчас тянет на себе 22-23 млн других граждан - благодаря их налогам государство содержит пенсионеров, детей, учеников, безработных, иждивенцев, тех же работников бюджетной сферы и т.д. Об этом сообщает Украинский институт будущего.

В исследовании Института, в частности, указывается, что в Украине уже сильно упал коэффициент фертильности (количество детей на семью), необходимый для роста населения – он меньше 1, тогда как должен был бы превышать 2. Более того, сейчас 8,6 млн граждан Украины не вернулись домой после того, выехали из страны с 24 февраля 2022 года.

Если ничего не изменится, то уже через несколько лет в Украине будет некому создавать ВВП. А пенсионеров станет как минимум вдвое больше, чем работающих, подвели итоги в Институте.

Как ранее писал OBOZREVATEL, часть украинцев может рассчитывать на выплату сразу нескольких пенсий. Это касается тех, например, тех пенсионеров, которые намерены уезжать за границу. А размер пенсии украинца, в первую очередь, зависит от двух показателей – зарплата и стаж работы.

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