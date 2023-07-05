Доллар застыл: чего ожидать украинцам от курса в ближайшие дни

На этой неделе (заканчивается 9 июля) в Украине не ожидается значительных колебаний наличного курса доллара. Впрочем, не следует ожидать и возобновления падения стоимости американской валюты.

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Как объяснил руководитель аналитического отдела Международной академии биржевой торговли Андрей Шевчишин, говорить о последнем дает основания ряд факторов, передает ТСН. В частности, по его словам, речь идет об одновременном:

прекращении падения курса наличного доллара, уже наблюдаемое на рынке;

расширении разницы между курсами в покупке и продаже.

Со своей стороны, экономист Олег Пендзин отметил: на стабильность на наличном валютном рынке влияет и позиция Нацбанка. Который в настоящее время полностью контролирует ситуацию как на безналичном, так и наличном рынках.

"Благодаря зарубежной финансовой помощи регулятор, несмотря на войну, сумел увеличить золотовалютные резервы до 39,5 млрд долларов. Это максимум за последние 11 лет", – пояснил он.

Какой актуальный курс

По состоянию на утро 5 июля, украинские банки установили наличный курс доллара на среднем уровне 36,77 грн в покупке в покупке, что на 3 коп. меньше в покупке, чем в предыдущий день. В продаже курс остался на прежнем уровне в 37,4 грн.

Среди крупных финучреждений самый большой курс в покупке установили ПриватБанк и ПУМБ – 36,75 грн. Самый низкий – Креди Агриколь Банк, 36,5 грн.

В продаже самый высокий курс выставили в Креде Агриколь Банке и Райффайзен Банке, 37,6 грн. Самый низкий – в ПриватБанке, 37,25 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем, Национальный банк обязал обменники покупать доллары всех годов выпуска. В результате обменники продают банкноты 1996 года выпуска, а клиенты отказываются их покупать. Чтобы исправить ситуацию, некоторые компании предлагают скидку на указанные купюры.

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