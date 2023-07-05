В Украине банки установили новый курс доллара 5 июля: сколько стоит валюта

Украинские банки 5 июля установили курс доллара на уровне 36,77/37,40 грн/$ (покупка/продажа). Стоимость американской валюты на покупку повысилась на 2 копейки.

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Официальный курс доллара остался на уровне 36,56 грн/$. Об этом свидетельствуют данные специализированного портала.

Среди крупных финучреждений наибольший курс установил УкрСиббанк – 36,80 грн/$. В свою очередь самый маленький – OTP Bank – 36,15 грн/$.

В свою очередь, на продажу наибольшую стоимость американской валюты выставил Ощадбанк – 37,65 грн/$. Наименьшее – ПриватБанк – 36,15 грн/$.

Сколько будет стоить доллар до конца этой недели?

В период этой недели (до 9 июля) ситуация на наличном валютном рынке в корне не изменится. Так, курсовые границы четко очерчены – 37-38 грн/$, прогнозирует Тарас Лисовой, начальник департамента казначейства "Глобус Банка".

В то же время , стоимость валюты будет на грани 37 грн с периодическим снижением курса в сторону официального (ситуативная разница между курсами может сократиться до 1-1,5%). Также характерными особенностями рынка на следующей неделе можно считать:

сохранение разницы между покупкой и продажей наличных денег на уровне до 0,3 грн;

стабильную амплитуду текущих колебаний в 0,3–0,5 грн.

OBOZREVATEL сообщал ранее, что курс доллара в Украине вырастет, но стремительного и сильного падения гривны ожидать не стоит, прогнозируют аналитики Horizon Capital. До конца 2023 года доллар в Украине может подорожать до 39 грн с нынешних 37-38 грн, а в 2024 - до 42 грн.

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