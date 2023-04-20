ЕС готовит экстренные ограничения на импорт зерна из Украины: FT узнал о планах Еврокомиссии

Европейская комиссия (ЕК) планирует ввести централизованные экстренные ограничения на ввоз украинского зерна в ЕС. Запретные меры, которые сейчас применяют отдельные страны союза, противоречат внутренним правилам ЕС, по которым такие решения должны приниматься на уровне Еврокомиссии.

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О планах ЕС узнало издание Financial Times (FT) от высокопоставленных европейских чиновников. "Обсуждаемые шаги запретят импорт продуктов до июня в четыре государства-члена, граничащие с Украиной, а также в Болгарию, за исключением реэкспорта в другие государства-члены ЕС или части мира", – говорится в материале.

Отмечается, что такой шаг является попыткой "упорядочить серию односторонних действий" восточноевропейских государств-членов ЕС. По мнению Еврокомиссии, они "бросили вызов основным полномочиям ЕС в отношении торговой политики".

Речь идет о Польше, Словакии, Венгрии и Болгарии, которые в одностороннем порядке ввели эмбарго на ввоз украинской продукции. Румыния, которая также граничит с Украиной, пока раздумывает над утверждением аналогичных мер.

Ранее в Еврокомиссии официально объявили, что планируют принять "превентивные меры" в отношении украинской агропродукции. Однако конкретный план озвучен не был. При этом также ЕС предложил 5 странам-соседям Украины снять ограничения в обмен на пакет финансовой помощи.

ЕС отменил пошлины и квоты на ввоз продуктов питания из Украины после полномасштабного вторжения России в прошлом году. Инициатива получила название "Пути солидарности" и должна была действовать как минимум до июня-2023.

Однако в соседних с Украиной странах начались протесты фермеров. Цены на украинское зерно оказались значительно ниже, чем на местное, из-за чего аграрии были вынуждены работать в убыток.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минэкономики Украины сообщили о достигнутой договоренности с Польшей о возобновлении транзита украинской сельхозпродукции. Произойти это должно в ночь на 21 апреля.