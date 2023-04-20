В ЕС требуют от Польши, Венгрии и других стран отменить запрет на импорт зерна из Украины: подробности

ЕС предложил 5 странам-соседям Украины отменить ограничения против ее агропродукции – в обмен на пакет финансовой помощи. Там отметили: в решении проблемы с влиянием продукции Украины на местные рынки необходим – по правилам союза – общий подход всех членов, а не отдельные односторонние решения.

Видео дня

Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, сообщили в Кабмине. Отмечается, что речь идет о:

Польше;

Словакии;

Венгрии;

Румынии;

Болгарии.

"Предложенный Комиссией пакет эти страны получат при отмене государствами-членами своих односторонних мер. …Комиссия приняла к сведению мнения участников. Мы договорились продолжить политические консультации в ближайшие дни, чтобы найти быстрое решение этой проблемы", – сказал Домбровскис.

Что предшествовало

Польша с 15 апреля прекратила импорт сельскохозяйственной продукции из Украины. Это произошло из-за протестов местных фермеров. Цены на украинское зерно оказались значительно ниже, чем на польское, из-за чего аграрии в соседней страны были вынуждены работать в убыток.

Венгрия вслед за Польшей объявила о том, что запрещает ввоз в страну украинского зерна и масличных культур, а также ряда другой сельскохозяйственной продукции. Уже 17 апреля об аналогичном решении Словакии объявил премьер-министр страны Эдуард Хегер. Запрет украинской агропродукции также рассматривает Румыния.

Болгария же запретила импорт украинского зерна и другой сельхозпродукции на период с 24 апреля по 30 июня. При этом транзит украинской продукции останется открытым.

Транзит возобновится в ночь на 21 апреля

Ранее же в Минэкономики сообщили о достигнутой договоренности с Польшей о возобновлении транзита украинской сельхозпродукции. Произойти это должно в ночь на 21 апреля. Тем не менее запрет на импорт сельхозпродукции Украины в Польшу остается в силе.

"Транзит украинских сельскохозяйственных товаров через территорию Польши будет разблокирован в ночь с четверга 20 апреля на пятницу 21 апреля текущего года", – говорится в сообщении.

В то же время министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус отметил: зерновые грузы из Украины, которые будут проходить транзитом через Польшу, будут пломбироваться GPS-трекерами. Это даст возможность отслеживать их, чтобы выяснить, действительно ли они покинули Польшу.

По его словам, таким образом "ни одна тонна украинской сельскохозяйственной продукции не останется в Польше". Что даст Варшаве возможность уже к июлю 2023 года вывезти из страны излишки зерна – и освободить место для нового урожая.

Как сообщал OBOZREVATEL, в связи с польскими ограничениями частный почтовый оператор "Новая почта" приостановил прием продуктов питания на отправку в страны ЕС. Под ограничения попали сразу несколько групп продуктов: сахар, зерновые, кондитерские изделия, фрукты, овощи, переработанная плодово-овощная продукция (соки, джемы и т. п.) и т. д.