Венгрия может заблокировать большой пакет финпомощи Украине от ЕС – FT

Европейский Союз (ЕС) готовит 4-летнюю программу финансовой помощи Украины. Она составит десятки миллиардов евро. Однако против такого решения может выступить Венгрия.

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Еврокомиссия уже начала работу над предложением, которое поможет удовлетворить потребности Украины вплоть до 2027 года. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на европейских дипломатов и должностных лиц.

В случае принятия решения о предоставлении помощи деньги могут быть использованы для общей госбюджетной поддержки Украины. В частности, возможно, будет расширен текущий пакет макрофинансовой помощи ЕС на сумму 18 млрд евро.

Кроме того, эти деньги могут быть направлены на первоочередные неотложные потребности Украины в восстановлении государства. В 2023 году они оцениваются в $14 млрд.

Планирование более долговременной помощи Украины, которая может повлечь за собой новый выпуск долговых обязательств ЕК, появилось на фоне пересмотра многолетнего бюджета Евросоюза, рассчитанного на 2021-2027 годы.

При этом против увеличения помощи может выступить Венгрия, которая уже приостанавливала предварительные транши финансирования для нашего государства.

Напомним, 31 мая США перечислили в госбюджет Украины грантовые средства на $1,25 млрд через целевой фонд многих доноров Всемирного банка. В этом году наше государство получило уже $6 млрд. грантов прямой бюджетной поддержки от Штатов.

Об этом говорится в сообщении Минфина Украины. Привлеченные средства будут направлены на возмещение расходов бюджета:

на выплату государственных социальных пособий семьям с детьми;

оплату труда работников образовательной сферы;

на оплату труда предоставлятелей медицинских услуг по программе медицинских гарантий.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине объявили о грантовой программе для малого и среднего бизнеса. Помощь могут получить женские и семейные предприятия (ФЛП и юрлица). Выплаты составляют от $10 тыс. до $35 тыс. (от 365 тыс. до 1,2 млн. грн.).

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