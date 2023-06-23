FATF сохранил в силе приостановку членства РФ: Госфинмониторинг отчитался об успехах

В период с 19 по 23 июня Госфинмониторинг при поддержке проекта Антикоррупционная инициатива ЕС в Украине (EUACI) принял участие в очередном пленарном заседании FATF, а также заседаниях рабочих групп FATF, которые проходили в Париже (Франция).

Видео дня

Об этом сообщила пресс-служба Госфинмониторинга Украины. В ходе пленарного заседания был рассмотрен ряд вопросов, касающихся глобальных мер, которые принимает FATF и его члены в сфере противодействия отмыванию средств, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения, а именно:

отчеты о работе рабочих групп (ICRG, GNCG, RTMG, ECG);

членство РФ в FATF ;

; отчет о взаимной оценке Люксембурга и т.д.

Согласно официальной информации FATF, по результатам пленарного заседания FATF в который раз выражает глубокое соболезнование народу Украины в связи с безосновательными потерями людей и разрушением инфраструктуры и общества в результате военного вторжения РФ в Украину. Агрессивная война РФ против Украины продолжает противоречить принципам FATF по содействию безопасности и целостности мировой финансовой системы и обязательствам по международному сотрудничеству и взаимному уважению, согласно которым члены FATF согласились внедрять и поддерживать стандарты FATF.

Приостановление членства РФ продолжает действовать. FATF после заявлений, опубликованных в марте, апреле, июне и октябре 2022 года, а также в феврале 2023 вновь подчеркивает, что все юрисдикции должны быть бдительными по поводу текущих и новых рисков от обхода мер, предпринятых против РФ с целью защиты международной финансовой системы.

В соответствии с февральским заявлением, FATF глубоко обеспокоена сообщениями о торговле оружием между РФ и странами, в отношении которых СБ ООН применил санкции, а также сообщениями о кибератаках с территории РФ.

Отдельно FATF продолжает уделять внимание мониторингу глобальных рисков отмывания средств, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для международной финансовой системы.

В рамках заседаний Госфинмониторинг провел ряд двусторонних встреч с делегациями стран-членов FATF и другими участниками Пленума, на которых налажены или углублены рабочие контакты, а также предоставлена аргументированная информация, объясняющая необходимость дальнейших совместных действий для защиты международной финансовой системы в т.ч. от рисков, которые представляет РФ.

По завершению Пленарного заседания FATF председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины Игорь Черкасский акцентировал внимание на ощутимом прогрессе в приближении позиций с рядом делегаций, имеющих целью построение консенсусных решений в будущем. Кроме того, Игорь Черкасский отметил, что сохранение в силе решения о приостановке членства РФ в FATF – это сигнал, направленный на обеспечение международной финансовой безопасности, объединяющий всех участников Глобальной сети на основе справедливости и взаимоуважения.

Госфинмониторинг будет продолжать принимать акцентированные меры с целью реагирования на риски и угрозы, создаваемые РФ в сфере отмывания средств, финансирование терроризма и финансирование распространения оружия массового уничтожения, а также санкционирование страны-агрессора.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, также Украина добивается от FATF внесения России в "черный список" как юрисдикции с высоким уровнем риска. Такая мера позволит ограничить доступ РФ к внешним рынкам и, соответственно, снизит угрозы для глобальной финансовой системы, а также сократит лазейки для обхода санкций.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!