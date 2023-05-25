Какой курс доллара установили банки в Украине 25 мая: стоимость валюты
В Украине в четверг, 25 мая, банки установили наличный курс доллара на уровне 37,15/37,60 грн/$ (покупка/продажа). По сравнению со вчерашним днем стоимость валюты на покупку изменений не претерпела, на продажу – повысилась на 4 копейки.
Об этом свидетельствуют данные сайта "Минфин". Официальный курс американской валюты остался на уровне 36,56грн/$.
Среди украинских финансовых учреждений наибольший курс на покупку установили:
- Укрэксимбанк – 37,15 грн/$;
- Райффайзен Банк, Креди Агриколь Банк – 37,10 грн/$.
В свою очередь наименьшую стоимость на покупку определили:
- Ощадбанк, Универсал Банк – 36,90 грн/$;
- ПриватБанк – 36,92 грн/$.
Наибольшую стоимость валюты на продажу установили:
- Креди Агриколь Банк – 37,85 грн/$;
- Ощадбанк – 37,80 грн/$;
- ПУМБ – 37,75 грн/$.
При этом наименьший курс доллара на продажу опубликовали:
- Универсал Банк – 37,40 грн/$;
- ПриватБанк – 37,42 грн/$.
Что будет с курсом доллара?
По словам банкиров, в Украине сейчас нет предпосылок для существенных колебаний наличного курса доллара. Более того, в стране образовался дефицит наличной гривны, что наравне с другими факторами удерживает стоимость инвалюты.
По подсчетам дилера департамента глобальных рынков ОТП Банка Антона Куринного, гривна сохранит стабильность в течение всего лета. Более того, ценовой коридор на наличном рынке, вероятно, будет таким же, как и на безналичном – 36,75-37 грн/долл.
Как писал OBOZREVATEL, украинцам не советуют сейчас скупать валюту, если это делается в надежде на то, что в дальнейшем курс будет девальвировать.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!