Какой курс доллара установили банки в Украине 25 мая: стоимость валюты

В Украине в четверг, 25 мая, банки установили наличный курс доллара на уровне 37,15/37,60 грн/$ (покупка/продажа). По сравнению со вчерашним днем стоимость валюты на покупку изменений не претерпела, на продажу – повысилась на 4 копейки.

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Об этом свидетельствуют данные сайта "Минфин". Официальный курс американской валюты остался на уровне 36,56грн/$.

Среди украинских финансовых учреждений наибольший курс на покупку установили:

Укрэксимбанк – 37,15 грн/$;

Райффайзен Банк, Креди Агриколь Банк – 37,10 грн/$.

В свою очередь наименьшую стоимость на покупку определили:

Ощадбанк, Универсал Банк – 36,90 грн/$;

ПриватБанк – 36,92 грн/$.

Наибольшую стоимость валюты на продажу установили:

Креди Агриколь Банк – 37,85 грн/$;

Ощадбанк – 37,80 грн/$;

ПУМБ – 37,75 грн/$.

При этом наименьший курс доллара на продажу опубликовали:

Универсал Банк – 37,40 грн/$;

ПриватБанк – 37,42 грн/$.

Что будет с курсом доллара?

По словам банкиров, в Украине сейчас нет предпосылок для существенных колебаний наличного курса доллара. Более того, в стране образовался дефицит наличной гривны, что наравне с другими факторами удерживает стоимость инвалюты.

По подсчетам дилера департамента глобальных рынков ОТП Банка Антона Куринного, гривна сохранит стабильность в течение всего лета. Более того, ценовой коридор на наличном рынке, вероятно, будет таким же, как и на безналичном – 36,75-37 грн/долл.

Как писал OBOZREVATEL, украинцам не советуют сейчас скупать валюту, если это делается в надежде на то, что в дальнейшем курс будет девальвировать.

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