Какой курс доллара установили банки в Украине сегодня: стало известно, где выгоднее продавать и покупать валюту
В Украине сегодня, 3 июля, наличный курс доллара составляет 36,80/37,40 грн/$. В сравнении со 2 июля стоимость валюты не изменилась.
Об этом свидетельствуют данные специализированного портала. В свою очередь, официальный курс доллара остался на уровне 36,56 грн/$.
Среди крупных украинских финучреждений самый большой курс на продажу определил Ощадбанк – 37,70 грн/$. В свою очередь наименьший – ПриватБанк – 37,25 грн/$.
При этом самый большой курс на покупку установили ПриватБанк и ПУМБ – 36,75 грн/$. Наименьший – Креди Агриколь Банк – 36,50 грн/$.
Сколько доллар будет стоить на этой неделе?
В период этой недели (3-9 июля) ситуация на наличном валютном рынке в корне не изменится. Так, курсовые рамки четко очерчены – 37-38 грн/$, прогнозирует Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус банка. В то же время, стоимость валюты будет на грани 37 грн с периодическим снижением курса в сторону официального (ситуативная разница между курсами может сократиться до 1-1,5%).
Также характерными особенностями рынка на следующей неделе можно считать:
- сохранение разницы между покупкой и продажей наличных денег на уровне до 0,3 грн;
- стабильную амплитуду текущих колебаний в 0,3-0,5 грн.
OBOZREVATEL сообщал, что НБУ обязал обменники покупать доллары всех лет выпуска. В результате обменники продают банкноты 1996 года выпуска, а клиенты отказываются их покупать. Чтобы исправить ситуацию, некоторые компании предлагают скидку на указанные купюры.
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