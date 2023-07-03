Какой курс доллара установили банки в Украине сегодня: стало известно, где выгоднее продавать и покупать валюту

В Украине сегодня, 3 июля, наличный курс доллара составляет 36,80/37,40 грн/$. В сравнении со 2 июля стоимость валюты не изменилась.

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Об этом свидетельствуют данные специализированного портала. В свою очередь, официальный курс доллара остался на уровне 36,56 грн/$.

Среди крупных украинских финучреждений самый большой курс на продажу определил Ощадбанк – 37,70 грн/$. В свою очередь наименьший – ПриватБанк – 37,25 грн/$.

При этом самый большой курс на покупку установили ПриватБанк и ПУМБ – 36,75 грн/$. Наименьший – Креди Агриколь Банк – 36,50 грн/$.

Сколько доллар будет стоить на этой неделе?

В период этой недели (3-9 июля) ситуация на наличном валютном рынке в корне не изменится. Так, курсовые рамки четко очерчены – 37-38 грн/$, прогнозирует Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус банка. В то же время, стоимость валюты будет на грани 37 грн с периодическим снижением курса в сторону официального (ситуативная разница между курсами может сократиться до 1-1,5%).

Также характерными особенностями рынка на следующей неделе можно считать:

сохранение разницы между покупкой и продажей наличных денег на уровне до 0,3 грн;

стабильную амплитуду текущих колебаний в 0,3-0,5 грн.

OBOZREVATEL сообщал, что НБУ обязал обменники покупать доллары всех лет выпуска. В результате обменники продают банкноты 1996 года выпуска, а клиенты отказываются их покупать. Чтобы исправить ситуацию, некоторые компании предлагают скидку на указанные купюры.

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