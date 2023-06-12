Курс доллара в Украине 12 июня: сколько стоит валюта в банках

Сегодня, 12 июня, курс доллара в Украине на наличном уровне составляет 36,90/37,30 грн/$ (покупка/продажа). По сравнению с 11 июня стоимость американской валюты остается неизменной.

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Официальный курс валюты на 12 июня остается на уровне 36,56 грн/$. Об этом свидетельствуют данные портала "Минфин".

Среди финучреждений самый большой курс на продажу установили Креди Агриколь Банк (37,70 грн/$) и Ощадбанк (37,55 грн/$). При этом самый маленький – ПриватБанк (37,22 грн/$).

Наибольшую стоимость валюты на покупку среди украинских банков определил OTP Bank – 36,90 грн/$. Наименьшее – Креди Агриколь Банк – 36,50 грн/$.

Каким будет курс доллара на этой неделе?

На следующей неделе (12-18 июня) ситуация на валютном рынке будет находиться на "летнем плато", такой прогноз в комментарии OBOZREVATEL озвучил Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства ГЛОБУС БАНКА. Наличный курс доллара, несмотря на незначительные колебания, не превышающие 0,3-0,5 грн, будет находиться в пределах 37-38 грн/$.

"Следует заметить, что разница между курсами покупки и продажи (спред) также будет вполне адекватной – от 0,15 грн до 0,3 грн. Также следует отметить, что дальнейшее укрепление гривни маловероятно: разница между официальным курсом и наличным курсом в обменных" пунктах сохранится "на расстоянии" 2-2,5%", – отметил специалист.

Как сообщал OBOZREVATEL, обменники и банки требуют платить комиссию при обмене доллара. В то же время, если на купюре незначительные повреждения, делать этого не имеют права.

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