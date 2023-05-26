Курс доллара в Украине изменился 26 мая: какую стоимость определили банки сегодня

В Украине 26 мая несколько изменился наличный курс доллара по сравнению со вчера. Так, стоимость американской валюты составляет 37,20/37,60 грн/$ (покупка/продажа).

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По сравнению с 25 мая курс доллара на покупку поднялся на 5 копеек, на продажу не изменился. Об этом свидетельствуют данные портала "Минфин".

Среди крупных банков наибольший курс на покупку установили:

Укрэксимбанк – 37,20 грн/$;

Райффайзен Банк, Креди Агриколь Банк – 37,10 грн/$.

В свою очередь , наименьший курс на покупку определил Ощадбанк – 36,90 грн/$. При этом наибольшую стоимость на продажу установили:

Креди Агриколь Банк – 37,85 грн/$;

Ощадбанк – 37,80 грн/$.

Самый маленький курс на продажу был опубликован:

Универсал Банк – 37,45 грн/$;

ПриватБанк – 37,47 грн/$.

Что будет с курсом доллара?

По прогнозу аналитика аналитического центра "Объединенная Украина" Алексея Куща, гривна в июне останется стабильной, но возможны колебания курса доллара. Вероятно, наличный курс не опустится ниже официального и не поднимется выше отметки в 38,9 грн/$.

"У нас производная сейчас от международной финансовой помощи. Более или менее стабильно поступают деньги от западных партнеров, поэтому есть все для курсовой стабильности. Плюс было продолжение "зернового коридора", разблокированы транзиты через Польшу и другие страны. Также сырьевой экспорт возобновился. Конечно не на довоенный уровень, но 60-70% до довоенного уровня экспорта сейчас имеем", – рассказал эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцам не советуют сейчас скупать валюту, если это делается в надежде на то, что в дальнейшем курс будет девальвировать.

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