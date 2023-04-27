Курс доллара в Украине неожиданно упал: сколько заплатим за валюту 27 апреля

Наличный курс доллара в Украине 27 апреля снизился по сравнению со вчерашним днем. Банки установили курс на уровне 37,40/37,90 грн/$ (покупка/продажа), на покупку он снизился на 30 копеек, на продажу – тоже на 30 коп.

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При этом официальный курс доллара в Украине (который был зафиксирован Нацбанком) остался на уровне 36,56 грн/$. Среди финучреждений наибольшие курсы на продажу валюты установили:

Ощадбанк – 38,65 грн/$;

OTP Bank – 38,50 грн/$;

ПУМБ – 38,25 грн/$.

В свою очередь наименьший курс на продажу определили:

ПриватБанк – 37,65 грн/$;

Райффайзен Банк – 37,80 грн/$;

Универсал Банк – 37,90 грн/$.

На покупку самый высокий курс установили следующие банки:

Укргазбанк – 37,80 грн/$;

ПУМБ, Сэнс Банк – 37,50 грн/$;

Укрсиббанк – 37,45 грн/$.

При этом самую низкую стоимость валюты определили :

OTP Bank – 36,90 грн/$;

Универсал Банк – 37 грн/$;

ПриватБанк – 37,15 грн/$.

Что будет с курсом доллара в Украине до конца недели?

По прогнозу директора департамента казначейства Cominbank Германа Марченко, в период недели наличный курс доллара будет колебаться в пределах 37-38 грн/$.

OBOZREVATEL сообщал ранее: инвестиционный банкир Сергей Фурса прогнозирует, что в Украине курс доллара до конца мая не будет значительно меняться. Однако возможно постепенное укрепление гривны в сторону отметки 36,6 грн/$.

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