Курс доллара в Украине продолжает падать: сколько заплатим за валюту 26 апреля

В Украине по состоянию на 26 апреля наличный курс доллара составляет 37,70/38,20 грн/$. По сравнению со вчера, стоимость валюты в банках как на покупку, так и на продажу снизилась на 10 копеек.

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Официальный курс доллара в Украине (зафиксированный Национальным банком Украины) остался на уровне 36,56 грн/$. Среди банков самый большой курс на продажу валюты установили:

Сбербанк – 38,70 грн/$;

ПУМБ, OTP Bank – 38,50 грн/$.

В свою очередь наименьшие курсы на продажу установили финучреждения:

ПриватБанк – 37,75 грн/$;

Райффайзен Банк – 37,80 грн/$;

Смысл Банк – 38 грн/$.

Наибольшие курсы на покупку доллара определили банки:

Укргазбанк – 37,80 грн/$;

ПУМБ – 37,75 грн/$;

Укрэксимбанк – 37,65 грн/$.

Самые маленькие курсы на покупку доллара определили банки:

OTP Bank – 36,90 грн/$;

Райффайзен Банк – 37,10 грн/$;

Универсал Банк – 37,10 грн/$.

Сколько будет стоить доллар на этой неделе?

В течение этой недели на валютном рынке Украины вряд ли возможны существенные изменения, рассказал в комментарии OBOZREVATEL директор департамента казначейства Cominbank Герман Марченко.

Продолжавшееся несколько недель укрепление гривни на этом этапе достигло своего предела. В течение недели наличный курс доллара будет колебаться в пределах 37-38 грн/$.

OBOZREVATEL ранее сообщал: аналитик аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ рассказал, что курс доллара в Украине больше зависит от динамики поставок международной финансовой помощи нашему государству. Только остановка или существенная задержка финпомощи может привести к катастрофической девальвации гривны.

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