Курс доллара в Украине продолжает падать: сколько заплатим за валюту 26 апреля
В Украине по состоянию на 26 апреля наличный курс доллара составляет 37,70/38,20 грн/$. По сравнению со вчера, стоимость валюты в банках как на покупку, так и на продажу снизилась на 10 копеек.
Официальный курс доллара в Украине (зафиксированный Национальным банком Украины) остался на уровне 36,56 грн/$. Среди банков самый большой курс на продажу валюты установили:
- Сбербанк – 38,70 грн/$;
- ПУМБ, OTP Bank – 38,50 грн/$.
В свою очередь наименьшие курсы на продажу установили финучреждения:
- ПриватБанк – 37,75 грн/$;
- Райффайзен Банк – 37,80 грн/$;
- Смысл Банк – 38 грн/$.
Наибольшие курсы на покупку доллара определили банки:
- Укргазбанк – 37,80 грн/$;
- ПУМБ – 37,75 грн/$;
- Укрэксимбанк – 37,65 грн/$.
Самые маленькие курсы на покупку доллара определили банки:
- OTP Bank – 36,90 грн/$;
- Райффайзен Банк – 37,10 грн/$;
- Универсал Банк – 37,10 грн/$.
Сколько будет стоить доллар на этой неделе?
В течение этой недели на валютном рынке Украины вряд ли возможны существенные изменения, рассказал в комментарии OBOZREVATEL директор департамента казначейства Cominbank Герман Марченко.
Продолжавшееся несколько недель укрепление гривни на этом этапе достигло своего предела. В течение недели наличный курс доллара будет колебаться в пределах 37-38 грн/$.
OBOZREVATEL ранее сообщал: аналитик аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ рассказал, что курс доллара в Украине больше зависит от динамики поставок международной финансовой помощи нашему государству. Только остановка или существенная задержка финпомощи может привести к катастрофической девальвации гривны.
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