На убежище для украинцев страны Европы потратили более 43 млрд евро: 8 государств, которые помогли больше всего

На убежища и помощь для украинцев, которые спасались за границей от войны, страны Европы потратили более 43 млрд евро. Наибольшую сумму потратила соседняя Польша – более 12 млрд евро.

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На второй позиции идет Германия – около 11 млрд евро. Об этом говорится в заявлении Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Спасаясь от войны, значительная часть украинцев нашла убежище в странах Европы. По оценкам Кильского института мировой экономики, правительства европейских стран выделили на убежище для украинцев уже более 43 млрд евро. Такие расходы включают денежные выплаты, предоставление жилья, медицинскую помощь, образовательные услуги, а также обеспечение продуктами питания и средствами первой необходимости", – говорится в сообщении.

Значительные средства на убежище для украинцев также потратили такие страны:

Чехия (2,94 млрд евро);

Испания (2,24 млрд евро);

Франция (2,04 млрд евро);

Румыния (1,26 млрд евро);

Швейцария (1,16 млрд евро);

Италия (1,15 млрд евро).

Ранее сообщалось, что Польский центр международной помощи запустил две новые программы денежной помощи украинским беженцам. Речь идет о выплатах до 1000 злотых (около 9 тыс. грн) в месяц, однако оформить такую помощь смогут не все.

Программы действуют для проживающих в Варшаве, Люблине, Быдгоще, Белостоке, Торуни, Щецине и рядом с этими городами. Как поясняет портал VisitUkraine, беженцы в этих регионах смогут воспользоваться одним из новых видов помощи.

Как писал ранее OBOZREVATEL, в Украине планируют провести реформу выплаты пенсий гражданам с оккупированных территорий, а также временно проживающим за рубежом. Условием начисления пенсий украинцам в оккупации есть неполучение ими пенсии от РФ.

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