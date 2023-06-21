Нанесет удар по военной машине Путина: ЕС согласовал 11-й пакет санкций против России

Послы Европейского Союза (ЕС) 21 июня согласовали 11-й пакет санкций против России. Он включает меры, направленные на противодействие обходу санкций, а также персональные санкции.

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Об этом сообщила глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, Кремлю грозит ужесточение торговых ограничений – за счет перекрытия лазеек по обходу санкций.

"Я приветствую политическое соглашение по нашему 11-му пакету санкций. Он нанесет очередной удар по военной машине Путина за счет ужесточения экспортных ограничений, направленных против организаций, поддерживающих Кремль. Наш инструмент по борьбе с обходом санкций не позволит России получить в свои руки товары, подпадающие под санкции", – отметила она.

Фон дер Ляйен еще месяц назад сообщала о приоритетах 11-го пакета санкций против России. Тогда в список, который с тех пор мог измениться, входили:

уточнение существующих европейских санкций;

добавление "большего количества продуктов" в список запрещенных к транзиту;

введение новых инструментов для борьбы с обходом санкций;

препятствование работе "теневых" организаций из России и третьих стран, которые обходят санкции.

Ранее договоренности об 11-м пакете санкций против РФ блокировали Венгрия и Греция. Они выдвигали требования исключить свои компании из международного списка спонсоров войны, куда их внесла Украина.

При этом греческая Peninsula Petroleum была действительно исключена из перечня спонсоров войны. Компания предоставила НАПК письмо, в котором подтвердила разрыв всех экономических связей с РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем в Сенат Соединенных Штатов Америки внесли законопроект о конфискации и передаче Украине как репараций активов России. Речь идет о конфискации активов у Центрального банка РФ и других суверенных активов этой страны.

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