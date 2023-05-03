"Нужно быть честными": на возврат выплат 30 тыс. грн военным отреагировали в СНБО

Денежные выплаты военнослужащим в Украине не могут быть одинаковыми для тех, кто активно воюет, и те, кто находится в тылу. При этом военные на передовой заслуживают большего, чем сегодня может позволить себе государство. Потому в вопросе возвращения доплат в 30 тыс. грн должен быть учтен фактор справедливости.

Видео дня

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире национального телемарафона. Заявление стало его реакцией на обращение военного руководства страны с просьбой пересмотреть законопроект о возвращении 30 тыс. грн.

"Нужно быть честными. Те люди, которые действительно воюют, они заслуживают большего, чем сегодня может позволить себе государство. Но те ли люди, которые находятся, условно, в глубоком тылу, дополнительно прибавлять им еще 30 тысяч?.. У нас не хватает ресурсов, партнеры помогают нам. Так что дискуссия должна быть искренней и правдивой, и главное – справедливой", – заявил Данилов.

Он добавил, что поддерживает позицию, что люди, не находящиеся на фронте, не должны получать дополнительные выплаты. Также Данилов напомнил, что с 1 февраля всем военнослужащим повысили зарплату.

"Если люди на передовой, на фронте, они получают плюс 100 тыс. грн. Если они на сегодняшний день являются курсантами, находятся в Мукачево, условно, или в других городах, справедливо ли, что они должны получать доплату как военнослужащие за выполнение военных вещей? Я считаю, что это несправедливо", – сказал секретарь СНБО.

Ранее военное руководство Украины в лице главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и министра обороны Алексея Резникова обратилось к депутатам Верховной Рады с просьбой отложить рассмотрение законопроекта о возвращении доплат военным 30 тыс. грн. Вместо этого документа Залужный и Резников предложили разработать новый проект.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам главы финансового комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева, в Украине на нужды обороны и безопасности уходит больше половины государственного бюджета – около 160 млрд грн в месяц, причем исключительно из внутренних источников, т. к. тратить на "военку" средства международных партнеров запрещается. Денег хватает впритык – такие поступления в бюджет составляют 180 млрд грн в месяц.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!