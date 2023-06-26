Урожай зерновых в 2023-м упадет: в Минагрополитики сделали прогноз

Урожай зерновых в Украине ожидается в 2023 году на уровне примерно 46 млн тонн. Для сравнения, это на 5-7% меньше, чем в 2022 году.

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Об этом заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий в эфире национального телемарафона. "По состоянию на сегодняшний день прогноз средневзвешенный: ожидается, что зерновых будет собрано около 46 млн тонн. Это, к сожалению, меньше, чем в прошлом году. Уменьшение составляет примерно 5-7%", – сказал он.

Также Высоцкий добавил, что внутреннее потребление зерновых составляет 18 млн. тонн. "Поэтому, даже собирая 46 млн тонн, это все равно в 2,5 раза больше, чем внутренняя потребность, соответственно какого-то риска для дефицита зерновых для внутренних целей на сегодняшний день нет", – подчеркнул первый замминистра.

Как сообщалось ранее, Европейская комиссия вскоре продлит запрет на импорт украинской сельскохозяйственной продукции в страны-члены ЕС. Запрет касается, прежде всего, импорта в Европу зерна.

Запрет, скорее всего, будет продлен до 15 сентября 2023 года. Об этом написал в своем Twitter министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус.

Как ранее писал OBOZREVATEL, несмотря на ситуативное удорожание зерна (пшеницы и сои) на фоне подрыва россиянами Каховской ГЭС, украинцам не следует опасаться резкого роста цен на хлеб. Стоимость главного продукта страны будет зависеть, прежде всего, от общего уровня инфляции.

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