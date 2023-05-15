Платили 30 тыс. грн даже в случаях дезертирства: Марченко озвучил позицию Минфина по зарплатам военных

Министерство финансов Украины не возражает против возвращения доплат военным, однако ожидает от такого решения "правильных систем мотивации". Ведь до того, как военное руководство урезало доплаты в 30 тыс. грн, Минфин фиксировал перекосы и нарушения. Например, доплаты осуществлялись даже в случаях дезертирства.

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Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью Forbes. По его словам, Минфин готов выслушать аргументы военного командования на тему улучшения денежного довольствия конкретных категорий военных.

Такие выплаты, по словам министра, Украина способна обеспечить за счет собственных бюджетных поступлений. Однако важно найти решение, которое будет максимально полезным для Вооруженных Сил и подъемным для фискальной части.

"Пространство для компромисса есть. То, что предложено правкой к закону (о возвращении доплат в 30 тыс. грн в прежнем виде. – Ред.) не устраивает абсолютно никого, потому что это убирает мотивацию. Некоторые руководители силовых ведомств говорили, что после того, как они нормировали систему оплаты, в их подразделениях появилось больше мотивации реально воевать, а не сидеть в тылу... Не каждый из миллионной армии находится на передовой, как многие думают", – рассказал Марченко.

Он уточнил, что бюджетное финансирование сектора обороны не падает, а растет. Однако решения о конкретных схемах выплат военнослужащим принимает военное командование.

"В рамках бюджета мы говорим: определяйтесь, делайте правильные системы мотивации. Но мы вынуждены задавать вопросы, когда видим, что, например, государство продолжает доплачивать по 30 000 грн, даже когда у военнослужащего установлен факт дезертирства", – добавил Марченко.

В то же время, министр подчеркнул: Минфин старается максимально удовлетворять запросы военных. "Мы понимаем, что это сейчас приоритет номер один, и не ко времени, условно говоря, разбираться и задавать те вопросы, которые традиционно Министерство финансов задает другим ведомствам в мирное время", – объяснил Марченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине уже разрабатывают новый законодательный подход к выплатам военным. В парламенте начали работу над целым "стимуляционным пакетом", который призван навести порядок в вопросах зарплат и премий для военнослужащих. Предполагается, что будут повышены выплаты срочникам и курсантам.

Ранее депутаты Рады проголосовали за возвращение военным выплат в 30 тыс. грн. Однако на это необходима сумма 154 млрд грн только на 2023 год. А в принятом ВР законопроекте прописаны источники лишь 2% необходимого финансироания.

Поэтому документ так и не был подписан спикером ВР и президентом Украины. Кроме того, к парламенту обратились главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и министр обороны Алексей Резников. Они попросили остановить продвижение упомянутого законопроекта, а вместо него разработать новый, более реалистичный для реализации пакет документов. Также Залужный и Резников призвали политиков не спекулировать на теме выплат военным.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "слуга народа" предложил финансировать выплаты военным за счет роста цен на алкоголь. Для этого зарегистрирован законопроект о введении дополнительного акциза со ставкой 10% от минимальных цен на спиртное.

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