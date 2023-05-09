Правила выплат военным задумали переписать: нардепы начали разработку целого пакета изменений

В Украине разрабатывают новый законодательный подход к выплатам военным. После обращения военного руководства к Верховной Раде в парламенте начали разработку целого "стимуляционного пакета", который призван навести порядок в вопросах зарплат и премий для военнослужащих.

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Об этом сообщает прес-служба Верховной Рады. Отмечается, что в парламенте собралась специальная рабочая группа, в которую вошли нардепы от разных фракций, представители профильного комитета, силового блока, а также первый вице-спикер Александр Корниенко.

"Результатом совместной работы должен стать так называемый "стимуляционный пакет" законодательных изменений по упорядочению указанных вопросов", – сообщили в Раде. На первом заседании группы обсудили сразу несколько направлений выплат военным:

повышение уровня зарплаты срочникам (не ниже уровня минимальной заработной платы);

увеличение размера стипендий курсантам высших военных учреждений и учебных заведений, имеющих военные учебные подразделения (не ниже уровня стипендий гражданских вузов);

повышение уровня денежного довольствия инструкторов;

унификацию оплаты труда военнослужащих всех структур сил обороны и безопасности;

выплаты дополнительного вознаграждения, в том числе для проведения наступления.

Напомним, депутаты Рады ранее проголосовали за возвращение военным выплат в 30 тыс. грн. Однако на это необходимо финансирование суммой 154 млрд грн только на 2023 год. А в принятом ВР законопроекте прописаны источники лишь 2% необходимой суммы.

Поэтому документ так и не был подписан спикером ВР и президентом Украины. Кроме того, к парламенту обратились главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и министр обороны Алексей Резников.

Они попросили остановить продвижение упомянутого законопроекта, а вместо него разработать новый, более реалистичный для реализации, пакет документов. Также Залужный и Резников призвали политиков не спекулировать на теме выплат военным.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "слуга народа" предложил финансировать выплаты военным за счет роста цен на алкоголь. Для этого зарегистрирован законопроект о введении дополнительного акциза со ставкой 10% от минимальных цен на спиртное.

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