Последний корабль вышел из Украины в рамках "зернового соглашения": Россия заблокировала сделку

Последнее судно вышло из порта в Украине 17 мая в рамках "зернового соглашения". Это произошло за день до того, как страна-террористка Россия может выйти из договоренности.

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Судно DSM Capella вышло из порта Черноморска с 30 тысячами тонн кукурузы и следует в Турцию, согласно данным ООН. Об этом говорится в материале Reuters.

Напомним, на прошлой неделе в Стамбуле (Турция) встретились чиновники из страны-агрессорки России, Украины, Турции и ООН, чтобы обсудить Черноморский пакт. Спикер организации Стефан Дюжаррик заявил вчера, 16 мая: "Контакты продолжаются на разных уровнях. Очевидно, мы находимся на щекотливой стадии".

В свою очередь министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил на прошлой неделе, что считает, что "зерновое соглашение" можно продлить еще как минимум на 2 месяца.

Со своей стороны, замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что если требования России не будут учтены до 18 мая, "зерновое соглашение" прекратит существование. При этом он подчеркнул, что Москва выступает против:

расширение;

"бесконечного продления" сделки.

Ранее РосСМИ сообщили, что вероятность продления зернового соглашения после 18 мая очень высока. При этом РФ могут не разрешить экспортировать свое зерно в рамках этих соглашений.

OBOZREVATEL сообщал ранее: инвестиционный банкир Сергей Фурса озвучил прогноз по поводу того, как изменится наличный курс доллара в Украине в случае полного прекращения "зернового соглашения".

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