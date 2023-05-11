Зерновое соглашение, вероятно, будет продлено, интересы России учитывать не хотят – СМИ

Вероятность продления зерновой сделки после 18 мая очень высокая. При этом России могут не позволить экспортировать свое зерно в рамках этих соглашений.

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"Есть перспектива, что стороны договорятся о продлении сделки. Однако есть проблема. [Некоторые] выступают против того, чтобы Россия отправляла свое зерно через этот коридор. Есть попытки вытеснить или ограничить РФ", – сообщают росСМИ.

При этом подчеркивается: по словам осведомленного источника, Турция якобы поддерживает Россию в процессе переговоров. Причина – острая заинтересованность Анкары в их позитивном исходе. Впрочем, сетует собеседник росСМИ, эта поддержка не является всеобъемлющей.

"В контексте близящихся выборов в Турции для Анкары тема продления зерновой сделки является критической. Нет сомнений, что Турция и Россия идут вместе на этих переговорах. Но проблемы все равно остаются", – говорится в сообщении.

Чего добивается Россия

Ранее в РФ заявили, что зерновое соглашение будет продлено после 18 мая якобы на ее условиях. В частности, ожидается включение в новую версию соглашения экспорта российской продукции.

В росСМИ подчеркивали, что активную роль в исполнении пожеланий России якобы играет Турция. Как отмечают россияне:

для президента Турции Реджепа Эрдогана продление сделки является сигналом Западу о том, что стране можно доверять, а потому "власти сделают все возможное, чтобы зерновая инициатива продолжилась";

прекращение работы "зернового коридора" крайне отрицательно скажется на Турции и снизит доверие к ней как к надежному партнеру и посреднику – "поэтому для Турции не существует варианта провала сделки".

Прежде президент РФ Владимир Путин заявил, что РФ может выйти из зернового соглашения по истечении 60 суток после его пролонгации 18 марта. Причиной является его недовольство, что из всего объема экспортируемого Украиной зерна якобы 45% идет "сытой Европе", тогда как "голодной Африке" – только 3%. После выхода из соглашений Путин якобы намерен бесплатно поставить Африке недополученное от Украины зерно.

С угрозами выйти из зернового соглашения выступило и российское правительство. Сделать это обещают в случае невыполнения условий РФ – в частности, возобновления работы аммиакопровода Тольятти – Одесса. Также среди требований:

переподключение Россельхозбанка к SWIFT;

возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания;

отмена ограничений на страхование и перестрахование судов с российским продовольствием и удобрениями, а также снятие запрета на доступ таких судов в порты;

разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с созданием и транспортировкой продовольствия и удобрений.

Что известно о переговорах

В министерстве национальной обороны Турции заявляли, что переговоры о зерновом соглашении с участием представителей Турции, России, Украины и ООН пройдут 10-11 мая в Стамбуле. В частности, будет обсуждено его продление.

Во время переговоров запланирован "обмен мнениями по эффективному и безопасному задействованию "зернового коридора", а кроме того:

обсуждение вопроса продления зерновой сделки;

детальное рассмотрение вопроса безопасного возвращения торговых судов Турции и их команд, заблокированных в портах Украины в условиях войны.

Россия срывает зерновое соглашение

Ранее же в Мининфраструктуры Украины сообщили, что Россия заблокировала регистрацию и проведение инспекций входного флота в рамках зернового соглашения, фактически остановив таким образом его действие.

Там отметили: такой подход "полностью противоречит условиям действующего соглашения". В настоящее время ожидается реакция на действия российской стороны от ООН и Турции.

"Российская Федерация в очередной раз фактически остановила "Зерновую инициативу", отказавшись регистрировать суда на вход и проводить их инспекции. Деструктивная политика России делает невозможным составление инспекционного плана в соответствии с процедурами Совместного координационного центра, предусматривающими ежедневное согласование всеми сторонами плана инспекций как на выход, так и на вход", – говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули: по состоянию на 8 мая инспекцию в территориальных водах Турции ожидает 90 судов. Из них 62 идут под загрузку.

"Инспекции как входящего, так и выходящего флота приостановлены. Экспорт украинской агропродукции по "зерновому коридору" в апреле не дотянул и до 3 млн тонн. Украина категорически не принимает попытки России остановить регистрацию и инспектирование входящего флота, которые должны происходить с учетом работающей Инициативы. Ожидаем позицию партнеров, ООН и Турции", – отметили в министерстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 марта министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил о том, что зерновую сделку продлили на 120 дней. При этом ранее в МИД РФ заявляли, что продлили сделку всего на 60 дней, хотя в тексте документа речь идет о периоде в два раза дольше.

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