России приготовили новый удар: "Большая семерка" заявила об ускорении отказа от энергоресурсов из РФ

"Большая семерка" заявила о том, что будет ускорять поэтапный отказ от покупки энергоресурсов из РФ. Для замены российского топлива могут использовать сжиженный природный газ.

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Об этом говорится в заявлении "Большой семерки". "Необходимо ускорить поэтапный отказ от нашей зависимости от российских энергоресурсов, в том числе за счет энергосбережения и сокращения спроса на газ, в соответствии с нашими парижскими обязательствами, а также рассмотреть глобальное влияние войны России на энергетику", – говорится в заявлении.

"Большая семерка" поддерживает увеличение поставок СПГ и признали, что инвестиции в этот сектор могут быть уместными. "В дальнейшем мы будем использовать нейтральные и беспристрастные статистические данные, предоставленные международными организациями, такими как МЭА, и усилим их функции по сбору и анализу данных", - отмечается в заявлении.

Страны "Большой семерки", которые решили использовать ядерную энергию, признают ее потенциал для обеспечения доступной низкоуглеродной энергии, которая может снизить зависимость от ископаемого топлива, решить климатический кризис.

"Они призывают к максимально безопасному, надежному и эффективному использованию существующих реакторов, в том числе путем продвижения их безопасной долгосрочной эксплуатации", - говорится в заявлении.

Напомним, 19 мая Великобритания ввела новые санкции против российских компаний, финучреждений и физлиц. В частности, в список попали Росбанк и Тинькофф Банк.

Также ограничения введены против компании "Северсталь". Об этом говорится в сегодняшнем пресс-релизе правительства Британии.

OBOZREVATEL ранее сообщал о том, что Австралия введет новые санкции против страны-террориста России. В список ограничений войдут российские компании "Северсталь", "Роснефть" и "Полюс".

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