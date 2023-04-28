Российское топливо проникает в ЕС вопреки всем санкциям: Bloomberg назвал страну, которая помогла РФ

Страны Европы, несмотря на жесткие нефтяные санкции, все еще получают топливо российского происхождения. Центральным звеном в новой цепи поставок нефтепродуктов в ЕС стала Индия.

Видео дня

"Индия скупает дешевую российскую нефть, превращает ее в дизельное топливо и отправляет в Европу с наценкой", – пишет Bloomberg. Такие выводы аналитиков агентства основаны на данных Kpler об источниках импорта нефтепродуктов в ЕС.

Отмечается, что в апреле 2023 года именно Индия стала крупнейшим поставщиком дизтоплива в Европу. Одновременно с этим страна является основным покупателем российской нефти.

"Российская нефть возвращается в Европу, несмотря на все санкции. Индия, которая наращивает экспорт топлива на запад, является ярким примером этого", – отмечает аналитик Виктор Катона.

Однако Индия является не единственным путем, по которому российское топливо попадает в Европу. Как отмечают в агентстве, дизель из РФ ввозится на территорию ЕС также с помощью нелегальных схем. В частности, в документах о морских перевозках умышленно указываются неверные данные о происхождении ресурса, а истину скрывают с помощью перегрузки нефти с судна на судно в открытом море.

Напомним, еще в с 5 декабря 2022 года Европейский Союз запретил практически любой морской импорт сырой нефти из России. Два месяца спустя – с 5 февраля – эмбарго расширилось на нефтепродукты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко рассказал о ситуации с экспортом нефти из России. По его словам, РФ нагло обходит нефтяные санкции ЕС, но доходы Кремля все равно рухнули.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!