Сколько потеряет Украина из-за проблем с экспортом зерна: озвучена сумма

Нестабильная работа "зерновых коридоров" в Черном море, а также ограничения на поставки агропродукции в ряд стран ЕС, негативно скажутся на показателях украинского экспорта. В целом страна недополучит около $200 млн во втором квартале (апреле-июне) 2023 года, но фактические потери будут еще больше.

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Такую оценку предоставил Национальный банк Украины (НБУ) в свежем макропрогнозе. О подсчетах заявил замглавы Нацбанка Сергей Николайчук на брифинге 27 апреля.

"Мы учли этот фактор и на второй квартал уменьшили прогноз экспорта агропродукции примерно на $200 млн. Потери от экспорта в соседние страны, которые ввели ограничения, будут более значительными. Но мы учли возможность переориентации экспорта на другие страны, в том числе за счет использования "зернового коридора", – сказал Николайчук.

Пока что НБУ не рассчитывал сумму возможных потерь на аграрном рынке на второе полугодие 2023 года. Тем не менее, риски, что такие потери будут, сохраняются. "Есть риски, связанные как с пролонгацией санкций со стороны соседних стран, так и с осложнениями в работе "зернового коридора", – отметил замглавы НБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в РФ придумали новую причину для непродления "зернового соглашения". Кроме того, российская сторона умышленно задерживает инспекции кораблей, которые следуют в и из Украины по зеленым коридорам в Черном море, что препятствует экспорту украинских зерновых.

При этом страны G7 призвали не только к продлению, но и к расширению "зернового соглашения" об экспорте агропродукции из Украины. А генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш встретился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и передал письмо российскому диктатору Владимиру Путину о продлении сделки.

При этом ряд государств ЕС, соседствующих с Украиной, полностью запретил закупку украинской продукции. В частности, ввоз зерна и ряда других товаров из Украины запретили Польша, Болгария, Словакия и Венгрия. Ранее Кабмин Украины обнародовал полный список товаров, на которые распространяются ограничения.

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