Украинцев предупредили об изменении курса доллара: чего ожидать

Наличный курс доллара в Украине в конце июня и начале июня будет тянуться к нижним границам коридора 37-38 грн. То есть стоимость одного "бакса" будет находится в районе 37 грн. Зато евро попробует пересечь верхнюю границу текущего диапазона – 41,5 грн.

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Такой прогноз озвучил для OBOZREVATEL начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. Тем не менее, по мнению банкира, такие колебания будут временными и в итоге курс валют вернется в привычный "фарватер".

"На следующей неделе (26 июня – 2 июля. – Ред.) существенно не изменится амплитуда колебаний, которая не превысит 30 коп. для доллара и 50 коп. для евро. При этом разница между курсами покупки и продажи останется в диапазоне 15-25 коп.", – прогнозирует специалист.

По его словам сейчас ни ситуация на фронте, ни террористические действия РФ не способны заметно пошатнуть валютный рынок. С высокой вероятностью ситуация на наличном рынке останется максимально прогнозируемой и стабильной, уверен Лесовой.

С таким прогнозом согласен и аналитик Алексей Козырев. По его словам, главным фактором, от которого зависит гривня, остается финансовая помощь украинских партнеров.

В целом же, как отмечал аналитик Райффайзен Банка Александр Печерицын, ситуация с курсом доллара в Украине во второй половине 2023 года может развиваться по двум сценариям – стабилизационному и рациональному. Первый и наиболее вероятный предусматривает сохранение текущей валютной политики с официальным курсом не выше 36,6 грн. Второй – девальвацию гривни на 14-15%.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Национальный банк ввел новые правила обмена валют. В результате банки и обменники обязаны принимать практически все банкноты (кроме тех, которые имеют определенный перечень повреждений). За нарушения банки могут оштрафовать на 400 тыс. грн, а обменники – на 5% уставного капитала.

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