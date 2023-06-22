От чего зависит курс доллара в Украине: назван главный фактор

Курс доллара в Украине в ближайшее время будет стабильным, даже если неожиданно изменится обстановка на фронте. А главным фактором, от которого зависит гривня, остается финансовая помощь украинских партнеров.

Видео дня

Существенного влияния на курс доллара так же не окажут сохранение учетной ставки НБУ на уровне 25% и ослабление валютных ограничений. Об этом рассказал аналитик Алексей Козырев в статье для профильного портала "Минфин".

Также он подсчитал, что в ближайшие дни курс наличного доллара в большинстве банков будет находиться в пределах 36,55-37,6 грн. В обменниках финкомпаний курсовой коридор будет отличаться несущественно – от 36,7-37,5 грн.

"Традиционно самый широкий спред (разницу между курсами покупки и продажи. – Ред.) – до 1 грн – будут выставлять обменники в районах с незначительной конкуренцией между пунктами обмена валют и в торговых центрах, где потребность населения в гривне самая большая. Но основная часть обменок будет работать в формате "с оборота" со средним уровнем спреда", – отметил эксперт.

В целом же, как отмечал аналитик Райффайзен Банка Александр Печерицын, ситуация с курсом доллара в Украине во второй половине 2023 года может развиваться по двум сценариям – стабилизационному и рациональному. Первый и наиболее вероятный предусматривает сохранение текущей валютной политики с официальным курсом не выше 36,6 грн. Второй – девальвацию гривню на 14-15%.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Национальный банк ввел новые правила обмена валют. В результате банки и обменники обязаны принимать практически все банкноты (кроме тех, которые имеют определенный перечень повреждений). За нарушения банки могут оштрафовать на 400 тыс. грн, а обменники – на 5% уставного капитала.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!