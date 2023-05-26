Стало известно, где будет храниться нефтяной резерв Украины: заявление Шмыгаля

Правительство сегодня, 26 мая, утвердило перечень подземных сооружений, где будут храниться аккумулированные нефть, газ, другие вещества и материалы. Это позволит обустроить и поддерживать в надлежащем состоянии надежные хранилища, недостижимые для атак страны-террористки России и других угроз.

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Об этом написал в своем Telegram-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. "Превращаем одиннадцать организаций Государственного резерва Украины в госпредприятия. Это первый шаг к их модернизации. Осовремененные складские мощности помогут Украине создать стратегические запасы на предстоящие десятилетия", – заявил глава Кабмина.

Премьер добавил, что максимальное накопление и эффективное сохранение резервов как в военное время, так и в долгосрочной перспективе – одна из стратегических задач правительства.

Ранее сообщалось, что в Украине создадут минимальные запасы нефти и нефтепродуктов (МЗНН). Объемы должны покрывать как минимум 90 дней чистого среднесуточного импорта или 61 день среднесуточного внутреннего потребления.

Также теперь запускается электронная система репортинга, в которой будут отслеживаться все движения на рынке нефтепродуктов, сообщил глава Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Верховной Рады Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). "Должны быстро пройти все процедуры, чтобы перейти к этапу практического создания МЗНН", – отметил нардеп.

OBOZREVATEL писал ранее: по прогнозу аналитика профильного издания "Нафторинок" Александра Сиренко, в Украине в ближайшее время могут снизиться цены на бензин и дизельное топливо на АЗС. Так, средняя стоимость заправок может составлять 42-43 грн/л.

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