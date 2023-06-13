Стоит ли украинцам сейчас скупать доллары: объяснение эксперта

Доллар пока не выглядит как лучшее средство для сбережений украинцев. Более привлекательными для граждан являются гривневые облигации внутреннего государственного займа Украины (ОВГЗ).

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Об этом рассказал OBOZREVATEL руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий. Он отметил, что спрос на наличный доллар формируется в основном населением как средство для сбережений.

"Но видим, что доллар сейчас не выглядит как лучшее средство для сбережений. И долларовая инфляция достаточно велика и ставки в долларах на украинском рынке низкие. Ожидания по курсу доллара остаются, по-моему. более-менее стабильны. При этом гривня - банковские счета или ОВГЗ в гривне – сейчас выглядит гораздо более интересным средством для сбережения", – сказал эксперт.

Как сообщалось, курс наличного доллара в банках Украины несколько снизился. Во вторник, 13 июня, стоимость американской валюты в среднем составляет 36,85/37,28 грн за доллар (покупка/продажа). По сравнению со значениями понедельника, курс покупки упал на пять копеек, а в продаже – на две копейки.

Дешевле всего продает доллары среди крупнейших банков Райффайзен Банка (по 37,2 грн). Самый высокий курс в продаже установил Креди Агриколь (37,7 грн.). Покупает доллары по самой низкой цене тоже Креди Агриколь (36,5 грн), а самой высокой – ОТП Банк (36,85 грн).

Как писал ранее OBOZREVATEL, по прогнозу начальника департамента казначейства ГЛОБУС БАНКА Тараса Лесового, до конца этой недели ситуация на валютном рынке будет находиться на "летнем плато". Наличный курс доллара, несмотря на незначительные колебания, не превышающие 0,3-0,5 грн, будет находиться в пределах 37-38 грн/$.

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