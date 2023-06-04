Стоят до 50 кораблей: Марчук рассказал, заработало ли "зерновое соглашение"

"Зерновой коридор" пока де-факто до сих пор не работает из-за действий РФ. Так, стоят около 50 кораблей, около 2,5 млн тонн зерна ожидают их.

Видео дня

Об этом рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в эфире "Единых новостей". Однако он выразил надежду, что партнеры Украины – Турция и ООН – смогут надавить на страну-террористку Россию в этом вопросе.

В настоящее время заблокирован не только Южный порт. С Одесского и Черноморского сегодня фактически нет возможности осуществлять полноценный экспорт.

"Ожидаем, что наши партнеры, Турция и ООН, конкретнее будут вести разговор с РФ, потому что мы с Россией ничего не подписывали и никаких переговоров не проводим", – сказал Марчук.

Напомним, 17 мая было официально продлено "зерновое соглашение" на 60 дней. Несмотря на длительное блокирование страной-террористкой продления договоренности, стороны все же смогли достичь соглашения. Более того, в соглашении упомянули еще два украинских порта - "Николаев" и "Ольвия".

Об этом сообщил президент Турции Реджеп Эрдоган, информацию от украинской стороны подтвердил министр инфраструктуры Александр Кубраков, власти РФ также заявили о продолжении. Теперь соглашение будет действовать, по меньшей мере, до 18 июля.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Украина требует от ООН и России гарантий того, что "зерновое соглашение" будет работать нормально, если Киев позволит транзит российского аммиака через свою территорию. Это было одним из требований Кремля для продления договоренности.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!