Цена газа в Европе может упасть ниже нуля: Bloomberg назвал причины

Биржевые цены на газ в Европе летом 2023 года могут ненадолго опуститься ниже нуля. Это связано с избытком топлива на рынке. При этом спрос на газ не растет, а падает.

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Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на прогнозы трейдеров на энергетической ярмарке E-World в Германии. "Такое событие, когда производители фактически платят кому-то за то, чтобы он брал у них газ, становится все более вероятным, поскольку цены падают до докризисного уровня", – отмечают специалисты.

Такой ситуации не возникало с октября 2006 года. Тогда цены ушли в минус в Великобритании –после того, как в теплую погоду открылся новый газопровод и поставки выросли.

Участники рынка видят похожие признаки и теперь. Цены на газ в Европе снижаются из-за быстрого пополнения запасов. Спрос в то же время снижается – и из-за падения потребления, и на фоне увеличения объемов солнечной и ветряной генерации.

Ранее цена на газ в Европе уже снижалась до знаковой отметки. Стоимость голубого топлива на бирже опускалась ниже 30 евро за мегаватт-час, т. е. до 333 долларов за тысячу кубов. Это минимум с июня 2021 года.

"Европейский Союз уверенно прошел зиму, заместил все свои потребности из альтернативных источников, и доказал всем, что российские потуги бесполезны, а ее газ – абсолютно неэффективное оружие и угроза, которая осталась в прошлом. Предложение стабильно превышает спрос", – отмечает глава парламентского комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, на фоне санкций в России снизилась добыча газа. В частности, с января по март 2023 года ее объемы сократились на 10% год к году – до 180 млрд кубометров. При этом в самом только марте падение составило те же 10%.

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